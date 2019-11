Die Lufthansa will den angekündigten zweitägigen Streik der Flugbegleitergewerkschaft Ufo mit rechtlichen Mitteln stoppen. Das Unternehmen habe beim Arbeitsgericht Frankfurt einen Antrag auf einstweilige Verfügung dagegen eingereicht, sagte eine Sprecherin der Lufthansa. Das Gericht muss nun kursorisch prüfen, ob die Gewerkschaft mit ihrem für Donnerstag und Freitag angekündigten Arbeitskampf legale tarifliche Ziele verfolgt.



Ufo hatte zu 48 Stunden dauernden Arbeitsniederlegungen aufgerufen, weil der Konzern Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft verweigert. Lufthansa lehnt die Verhandlungen ab, weil sie nach einem internen Streit im Frühjahr den Vorstand wechselte und dieser nach Einschätzung des Unternehmens nicht vertretungsberechtigt ist.



Zuletzt hatte die Arbeitgeberseite erstmals nach Monaten eines harten Konfrontationskurses etwas Entgegenkommen signalisiert: Lufthansa bot der Gewerkschaft an, unmittelbar nach der für 14. Februar geplanten Neuwahl des Ufo-Vorstandes Tarifverhandlungen zu beginnen. Ufo monierte aber, dieser Termin sei viel zu spät. Es gebe keinen Grund, die Verhandlungen nicht sofort aufzunehmen.

Kunden können kostenlos umbuchen

"Wir wissen, dass unser Streik rechtmäßig ist und dass unser Vorstand vertretungsberechtigt ist", sagte Ufo-Sprecher Nicoley Baublies. "Der Lufthansa geht es nicht um eine Lösung von Tariffragen, sondern darum, die Ufo loszuwerden." Bei einem ersten Warnstreik am 20. Oktober waren der Lufthansa zufolge mehr als 100 Flüge ausgefallen, die Gewerkschaft gab die Zahl der Streichungen mit rund 200 an.

Die Lufthansa arbeitet daran, die Auswirkungen des Streiks ihres Kabinenpersonals so gering wie möglich zu halten. Ihren Passagieren bietet die Fluggesellschaft an, kostenlos umzubuchen. Das gelte für alle Passagiere, die für Donnerstag und Freitag einen Flug von, nach oder über Frankfurt und München gebucht hätten. Auf innerdeutschen Strecken könne als Ersatz die Bahn genutzt werden. Einen Sonderflugplan für den Streikzeitraum will die Fluggesellschaft am Mittwochmittag veröffentlichen.