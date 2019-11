Apple will von US-Strafzöllen auf Produkte aus China ausgesspart werden und einen entsprechenden Antrag an die US-Regierung gesandt. Demnach sollen insgesamt elf Produkte – darunter die Apple Watch sowie Bauteile für iPhone, iMac und Airpods – von den Strafzölle in Höhe von 15 Prozent ausgenommen werden.

Die Zölle gelten seit dem 1. September und sind nicht nur für Apple-Chef Tim Cook ein großes Ärgernis. Dieser hatte bereits vor einigen Wochen vor einem bedeutenden wirtschaftlichen Schaden für seinen Konzern gewarnt. Apple würde im Wettbewerb mit seinem südkoreanischen Rivalen Samsung geschwächt, so Cook. Schließlich sei dieser von derartigen Belastungen nicht betroffen.

Derzeit verhandeln die USA und China über eine Lösung ihres Handelsstreits und erzielten nach eigenen Angaben zuletzt einige Fortschritte. Die staatliche chinesische Agentur Xinhua berichtete, dass beide Seiten nach einem Telefongespräch der Chefunterhändler "eine Einigung auf Grundsätze erreicht" hätten. Es sollten bald weitere Beratungen auf dieser Ebene geführt werden. Auch der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer sprach von Fortschritten bei diversen Punkten.