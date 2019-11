Die Gespräche zwischen der Flugbegleitergewerkschaft UFO und der Lufthansa sind vorzeitig abgebrochen worden. Das teilte die Gewerkschaft mit. "Die Verhandlungen der vergangenen drei Tage" seien am vorigen Abend "von Lufthansa ohne Ergebnis vorzeitig abgebrochen worden". UFO wollte vorerst keine neuen Streiks verkünden, kritisierte aber die jüngsten Zugeständnisse der Lufthansa.

Die Fluggesellschaft hatte nach eigenen Angaben angeboten, auch ohne eine verbindliche Friedenspflicht bei den Tochter-Airlines einen umfassenden Schlichtungsprozess zu beginnen. Dieses Zugeständnis habe die Lufthansa der Gewerkschaft "in den konstruktiven Gesprächen der vergangenen Tage gemacht".

"Das Lufthansa-Angebot ist keine Lösung"

Der UFO-Vorstandsbeauftragte Nicoley Baublies hingegen sagte AFP, dass seine Kollegen und er "wieder in der Presse lesen mussten, dass die Lufthansa einseitig eine Entscheidung getroffen hat".

"Sich abends ergebnislos trennen und morgens zuerst eine Kommunikation schalten, sind die alten Spielchen-Muster, die keine Sicherheit und Verlässlichkeit schaffen", so UFO-Vizechef Daniel Flohr. "Das Lufthansa-Angebot hört sich zwar nach einer Lösung an". Rechtssicherheit biete es laut Flohr aber keine. Unter diesen Voraussetzungen würden das Jahresende sowie das Jahr 2020 im schlimmsten Fall "streik- und konfliktintensiv". "Wir werden nun Vorbereitungen für die kleine Schlichtung und weitere Arbeitskämpfe forcieren, bieten Lufthansa jedoch an, die beiden benannten Schlichter zur Hilfe zu holen, um die sprichwörtliche Kuh noch vom Eis zu holen", sagte Flohr. Die Gewerkschaft habe dem Konzern am Morgen "einen, in unseren Augen weitgehend geeinigten Lösungsvorschlag zugesandt". Darin habe UFO unter anderem erneut einen Streikverzicht für die Dauer von Verhandlungen zugesagt.

Mögliche "große Schlichtung"

Als benannte Schlichter hatte man Matthias Platzeck und Frank-Jürgen Weise eingesetzt. Bisher sind beide nur für die sogenannte "kleine Schlichtung" berufen. Dabei geht es nur um die wenigen Themen für die UFO ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen hatte. Es handelt sich hier um Spesen und Zulagen sowie eine Regelung für Saisonkräfte, damit diese einfach in reguläre Angestelltenverhältnisse wechseln können. Für eine "große Schlichtung" gäbe es noch eine Vielzahl weiterer Themen. Einen zusätzlichen Moderationsprozess könnte es für die Tochterfirmen mit deutschem Tarifrecht geben.

In dem Konflikt zwischen Fluggesellschaft und Gewerkschaft hat es bereits einen Warnstreik bei vier Lufthansa-Töchtern sowie einen zweitägigen Streik bei der Kerngesellschaft Lufthansa gegeben. Hier waren vor etwa drei Wochen 1.500 Flüge mit 200.000 betroffenen Passagieren ausgefallen.