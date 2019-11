Lufthansa sagt 1.300 Flüge ab – Seite 1

Die Lufthansa sagt wegen des angekündigten 48-Stunden-Streiks der Flugbegleiter insgesamt 1.300 Flüge mit 180.000 betroffenen Passagieren ab. Am Donnerstag sollen in der Gruppe 700 von 3.000 geplanten Flügen gestrichen werden und am Freitag 600, wie das Unternehmen mitteilte.

Das Arbeitsgericht Frankfurt hatte den für Donnerstag und Freitag geplanten Streik der Flugbegleitergewerkschaft Ufo bei der Lufthansa für rechtmäßig erklärt. Es liege ein Streikbeschluss vor, sagte die Richterin. Die Tarifverträge seien nach Auffassung des Gerichts wirksam gekündigt, es gebe damit keinen Verstoß gegen die Friedenspflicht. Der geplante Streik sei auch nicht unverhältnismäßig. Die Lufthansa hatte versucht, per einstweiliger Verfügung den Streik untersagen zu lassen. Eine Sprecherin erklärte, die Airline werde in Berufung gegen die Entscheidung gehen. Jetzt muss das Landesarbeitsgericht über den ab Mitternacht startenden 48-Stunden-Ausstand entscheiden.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat Ufo und die anderen beiden Konkurrenzgewerkschaften für Flugbegleiter ver.di und Cabin Union für Mittwochabend zu einem Gespräch eingeladen. Dabei soll unabhängig vom schwelenden Rechtsstreit mit Ufo nach Lösungsmöglichkeiten für die "verfahrene Situation in der Kabine" gesucht werden.

Die Ufo rief ihre Mitglieder zum zweiten Mal in kurzer Zeit zum Streik auf, weil die Lufthansa Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft aus rechtlichen Gründen verweigert. Das Unternehmen lehnt Verhandlungen mit Ufo ab, weil diese nach einem internen Streit im Frühjahr den Vorstand wechselte, dieser nach Einschätzung des Konzerns aber nicht vertretungsberechtigt ist. Die Richterin erklärte, es sei nicht eindeutig, dass der Vorstand nicht rechtmäßig besetzt sei. Das sei in einem schon laufenden anderen Verfahren zu klären und wirke sich nicht darauf aus, ob der Streikbeschluss wirksam ist. Die Lufthansa vertrat in der Verhandlung die Auffassung, der Streikbeschluss sei nicht rechtmäßig, weil Ufo die Abstimmungsregeln während des laufenden Votums geändert habe.

Ufo ist nach heftigem internen Streit im früheren Vorstand geschwächt und stellt sich gerade neu auf, um am 14. Februar einen kompletten Vorstand neu zu wählen.



Korrektur: In der Eilmeldung von ZEIT ONLINE hatte es geheißen, dass die Fluglotsen streiken werden. Wir haben das korrigiert. Es sind die Flugbegleiter.