Bei der Lufthansa hat in der Nacht zu Donnerstag der Streik der Flugbegleiter begonnen. Der zweitägige Ausstand habe wie angekündigt um Mitternacht begonnen, sagte ein Sprecher der Flugbegleitergewerkschaft UFO. Wegen des Streiks fallen am Donnerstag und Freitag voraussichtlich 1300 Flüge aus, 180 000 Passagiere sind betroffen.

Auch Zubringerflüge von den kleineren deutschen Flughäfen bleiben auf dem Boden. Den Kunden wurden Umbuchungen auf andere Gesellschaften und Tage sowie im innerdeutschen Verkehr auf die Bahn angeboten. Die Gewerkschaft Ufo will am Donnerstag am Flughafen München für die Belange der rund 21 000 Flugbegleiter bei der Lufthansa-Kernmarke demonstrieren. Am Freitag ist dann eine Kundgebung vor der Frankfurter Konzernzentrale am Flughafen geplant. Die Gewerkschaft kündigte außerdem an, den Arbeitskampf auf bis zu vier weitere Flugbetriebe mit deutschem Tarifrecht auszuweiten. Davon könnten vor allem Eurowings-Flüge betroffen sein.

Die Lufthansa war am Mittwochabend vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht mit dem Versuch gescheitert, die Arbeitsniederlegungen noch zu stoppen. Zuvor hatte das Arbeitsgericht Frankfurt am Main einen Eilantrag der Lufthansa auf eine einstweilige Verfügung zurückgewiesen. Der Streik sei rechtmäßig, befanden die beiden Gerichte.



UFO hatte zum Arbeitskampf aufgerufen, weil schon länger mehrere Tarifverträge gekündigt sind, die Lufthansa aber Verhandlungen mit UFO verweigert. Lufthansa ist der Auffassung, dass der neue Gewerkschafts-Vorstand nicht vertretungsberechtigt ist. Die Urabstimmung sei nicht ordnungsgemäß abgelaufen. Die Richter erklärten jedoch, die Frage der Vertretungsbefugnis müsse in einem anderen Verfahren geklärt werden und stehe einem Streik nicht entgegen. Es sei außerdem allein Angelegenheit der Gewerkschaft, wie sie zum Streikbeschluss komme.

UFO will unter anderem über höhere Spesensätze, Zulagen und höhere Gehälter in der Wintersaison verhandeln. Die Forderung nach einer Gehaltserhöhung um 1,8 Prozent hatte Lufthansa mit einer freiwilligen Erhöhung um zwei Prozent bereits erfüllt.