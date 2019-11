Im Tarifkonflikt mit der Flugbegleitergewerkschaft Ufo hat die Lufthansa ein Entgegenkommen angekündigt. Das Unternehmen kündigte an, am kommenden Montag die beim Hessischen Landesarbeitsgericht anhängige Statusklage gegen Ufo zurückzuziehen.

"Wir wollen damit ein Signal der Deeskalation senden und Lösungsräume in einer schwierigen, festgefahrenen Situation eröffnen. Vor allem im Interesse unserer Kabinenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter brauchen wir konkrete Ergebnisse für drängende Themen. Dies lässt sich nur im Dialog erreichen", sagte Vorstandsmitglied Detlef Kayser. In dem Verfahren sollte im April die Gewerkschaftseigenschaft der Ufo überprüft werden, die seit 2002 im Lufthansa-Konzern für Flugbegleiter Tarifverträge abschließt.

Ufo reagierte nüchtern auf die Ankündigung der Lufthansa und bekräftigte, dass man bis zum 28. November keine provokanten Veröffentlichungen machen wolle. "Nur diesem Umstand ist es zu verdanken, dass wir uns nicht weiter dazu äußern." Denn die Lufthansa habe nur eine Selbstverständlichkeit verkündet, die schon jüngst in einer gemeinsamen Pressekonferenz mitgeteilt worden sei.

Die Rücknahme der Klage war schon Teil einer bereits erreichten Verständigung, die aber in dieser Woche wieder zurückgenommen worden ist. Weitere persönliche Rechtsstreitigkeiten, die die Lufthansa mit Ufo-Verantwortlichen führt, sollen von der Rücknahme aber ausgenommen sein.

Ufo droht mit Streiks in der Vorweihnachtszeit

Unternehmen und Gewerkschaft sind tief zerstritten. Erst in der Nacht zum Dienstag war eine zuvor in langen Verhandlungen vereinbarte Schlichtung wieder geplatzt. Ufo drohte mit Streiks in der Vorweihnachtszeit ab kommenden Donnerstag, sollte die Fluggesellschaft kein Entgegenkommen signalisieren.

Die Gewerkschaft warf der Airline Erpressung vor, weil sie ohne weitere Gegenleistungen einen Streikverzicht bei den vier Lufthansa-Töchtern Eurowings, Germanwings, SunExpress und CityLine gefordert habe. Die Lufthansa erklärte, die Gewerkschaft habe keine Zusagen zur Friedenspflicht gegeben.

In dem Konflikt hat es bereits einen Warnstreik bei vier Lufthansa-Töchtern sowie einen zweitägigen Streik bei der Kerngesellschaft Lufthansa gegeben. Hier waren vor gut zwei Wochen rund 1.500 Flüge mit rund 200.000 betroffenen Passagieren ausgefallen. Die Ufo kündigte an, zur Schlichtung erneut auf den ehemaligen brandenburgischen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck (SPD) zu setzen. Platzeck solle für die Gewerkschaft als Schlichter auftreten, sagte Ufo-Sprecher Nicoley Baublies. Der frühere SPD-Chef hatte bereits vor rund vier Jahren in dem Konflikt vermittelt.

Wie der Spiegel berichtet, hätten sich sich Ufo und Lufthansa ursprünglich auf den früheren SPD-Chef Martin Schulz als alleinigen Schlichter geeinigt, sagte der Ufo-Sprecher. Dann habe die Fluggesellschaft aber erklärt, sie wolle doch lieber eine Doppelspitze mit zwei Mediatoren. Die Lufthansa kommentierte dies nicht und äußerte sich auch nicht dazu, welchen Schlichter sie benennen wollen.