Die Flugbegleiter der Lufthansa dürfen wie geplant am Donnerstag und Freitag streiken. Das hessische Landesarbeitsgericht wies am Mittwochabend die Berufung der Airline gegen ein entsprechendes Urteil des Arbeitsgerichts Frankfurt zurück.



Zuvor hatte das Unternehmen bereits versucht, per einstweiliger Verfügung den Streik untersagen zu lassen. Doch auch das Arbeitsgericht Frankfurt erklärte am Mittwochvormittag in erster Instanz den geplanten Streik der Flugbegleitergewerkschaft Ufo für rechtmäßig. Es liege ein Streikbeschluss vor, sagte die Richterin. Die Tarifverträge seien nach Auffassung des Gerichts wirksam gekündigt, es gebe damit keinen Verstoß gegen die Friedenspflicht. Der geplante Streik sei auch nicht unverhältnismäßig.

Die Flugbegleiter planen ab Donnerstag 0 Uhr bis Freitag 24 Uhr die Arbeit niederzulegen. Die Lufthansa hatte nach dem ersten Urteil 1.300 Flüge mit 180.000 betroffenen Passagieren abgesagt.