Die selbst gesteckten Klimaziele der Unternehmen im Deutschen Aktienindex (Dax) reichen einer Studie zufolge nicht aus, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Wie die Frankfurter Rundschau unter Berufung auf eine Studie des Frankfurter Klimaberatungsunternehmens right.based on science berichtete, bleiben die Klimabemühungen von insgesamt 20 der 30 Dax-Konzerne zum Teil weit hinter den Anforderungen zurück.

Für die Studie, die an diesem Mittwoch vorgestellt werden sollte, wurde laut FR der Klima-Fußabdruck jedes Dax-Konzerns berechnet. Anschließend wurde simuliert, wie sich dieser bis zum Jahr 2050 entwickeln würde, falls das Unternehmen sich entsprechend seiner selbst gesteckten Klimaziele verhalten würde. Das Ergebnis des #Whatif-Reports ergibt dem Bericht zufolge, dass bei zwei Dritteln der Konzerne die aktuell geplanten Maßnahmen nicht ausreichten, um die Erderwärmung auf 1,75 Grad zu begrenzen.



Negativ bewertet werden in der Studie vor allem die mangelnden Klimabemühungen von HeidelbergCement. Schlecht abgeschnitten haben demnach auch der Rückversicherer Munich Re, das Konsumgüterunternehmen Henkel und die Energieversorger E.on und RWE. Die fünf Unternehmen Adidas, Fresenius, Fresenius Medical Care, Vonovia und Wirecard haben sich demnach überhaupt keine Klimaziele gesteckt. Positiv abgeschnitten haben der Studie zufolge die Unternehmen Allianz, die Deutsche Post, Beiersdorf und SAP. Bei der Bewertung der jeweiligen Klimabemühungen sei berücksichtigt worden, dass nicht in allen Branchen gleich starke Emissionsminderungen möglich sind, teilte right.based on science mit.



Das Pariser Klimaabkommen wurde 2015 geschlossen und ist der erste internationale Vertrag, in dem Industrie- und Schwellenländer gemeinsam erklären, ihre Treibhausgasemissionen zu begrenzen. Ziel ist es, die Erwärmung der Erde gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter möglichst auf 1,5 Grad Celsius und maximal zwei Grad Celsius zu beschränken. Damit sollen negative Folgen des Klimawandels, wie Hitzewellen und Dürren, extreme Regenfälle und den Anstieg der Meeresspiegel begrenzt werden.



Entscheidende Teile der Vereinbarung sind völkerrechtlich verbindlich. Es gibt jedoch keine Strafen bei Nichterfüllung der Zusagen. Die USA hatten Anfang November ihre schriftliche Austrittserklärung aus dem Klimaabkommen bei den UN eingereicht. Die US-Regierung begründete den Schritt mit angeblichen Nachteilen des Klimaabkommens für Arbeiter, Unternehmen und Steuerzahler in den USA. Das Vorhaben wurde international verurteilt.

Klimawandel - Was, wenn wir nichts tun? Waldbrände, Eisschmelze, Unwetter: Der Mensch spürt die Erderwärmung. Wie sieht die Zukunft aus? Der Klimaforscher Stefan Rahmstorf erklärt unsere Welt mit 4 Grad mehr.