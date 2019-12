Obwohl der Automobilkonzern Daimler bis Ende 2022 1,4 Milliarden Euro beim Personal einsparen will, schließt er laut der Bild am Sonntag (BamS) Entlassungen aus. "Es geht nicht um reinen Personalabbau", sagte der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats Michael Brecht der BamS. Wegen der schwierigen wirtschaftlichen Situation müssten sich einige Abläufe ändern; Belegschaft und Unternehmensführung werde darüber in den kommenden Jahren sprechen. Daimler müsse "die Umstellung auf die Elektromobilität so hinbekommen, dass niemand Angst um seinen Arbeitsplatz haben muss."



Ähnlich äußerte sich auch Vorstandschef Ola Källenius. Die Autobranche stehe insgesamt unter strukturellem Druck: "Es geht nicht um eine Wirtschaftskrise, wo sich in zwei drei Jahren die Märkte wieder nach oben drehen", sagte er der BamS. "Wir verändern gerade grundlegend die Automobilbranche, somit verändern wir auch dieses Unternehmen." Man müsse den Menschen ehrlich sagen: "Ein Weiterso wird es nicht geben. Das wird sicherlich zu emotionalen Verhandlungen führen."



Altersteilzeit und freiwilliges Ausscheiden

Weiterhin sagte Källenius, man werde beim Stellenabbau auf mehrere Maßnahmen setzen, wie etwa natürliche Fluktuation, Altersteilzeit sowie freiwillige Ausscheidungsvereinbarungen. Die genaue Zahl der Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen werden, stehe nicht fest. Ende November hieß es allerdings, man strebe in den kommenden drei Jahren einen Abbau von 10.000 Stellen weltweit an. Grund für das Sparprogramm sei die Transformationsphase, in der die Automobilindustrie sich befinde, sowie die Investitionen, die durch die Nachfrage nach CO2-neutraler Mobilität notwendig geworden seien.



Angesichts dieser Herausforderung würde Daimler seine Zukunft gefährden, wenn man diese Sachlage negieren und "abwarten" würde. Eine mögliche Fusion mit BMW, über die im Vorfeld spekuliert worden ist, wies Källenius allerdings zurück: "Größe ist wichtig, aber nicht alles." Die beiden Konzerne blieben nach wie vor Konkurrenten. Allerdings wolle man da, "wo es Sinn macht", auf Kooperationen setzen. Seit Ende Februar kooperieren die Hersteller beispielsweise beim autonomen Fahren: Bis 2025 wollen sie selbstfahrende Autos für die Massenproduktion bereit machen.