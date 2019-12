Bei der Bundesnetzagentur gehen viele Beschwerden über die Post ein. Dabei geht es vor allem um verspätete oder falsch zugestellte Briefe. Wie die Bundesnetzagentur jetzt mitteilte, ist die Zahl der Beschwerden 2019 um mehr als ein Drittel auf rund 17.200 gestiegen. Für Ärger sorge auch, wenn der Paketbote nach Darstellung der Empfänger gar nicht geklingelt, sondern nur den Abholschein eingeworfen hat.



Verglichen mit 2017 hat sich die Zahl der Beschwerden fast verdreifacht – damals waren es 6.100. Im Jahr 2018 kam es dann zu einer Verdopplung auf 12.600, nun ging es weiter nach oben. Die Angaben für 2019 sind noch unvollständig, es sind nur Beschwerden bis Mitte Dezember enthalten.

Die Kritik, die die Bonner Regulierungsbehörde erreicht, umfasst die gesamte Branche – sie richtet sich also auch gegen Wettbewerber der Post. Da der ehemalige Staatskonzern aber mit großem Abstand Marktführer ist, geht es meist um die Arbeit seiner Beschäftigten.



Allerdings ist die Aussagekraft der Beschwerden begrenzt: Es ist unklar, ob der Anstieg an einer schlechteren Arbeit liegt oder an der höheren Bekanntheit der Beschwerdemöglichkeit. Darauf wies auch ein Postsprecher hin. Zudem sagte er, dass die Zahl der Beschwerden in Relation zur Masse der Sendungen, die die Post bearbeite, relativ gering sei. Im Jahr 2018 seien das mehr als 19 Milliarden Pakete und Briefe gewesen.



Der Vizepräsident der Bundesnetzagentur, Peter Franke, sagte, seine Behörde nehme das steigende Beschwerdeaufkommen sehr ernst. Er wies aber auch darauf hin, dass die Post gesetzliche Vorgaben erfülle.