Der frühere Renault- und Nissan-Chef Carlos Ghosn hat überraschend Japan verlassen und ist von dort in den Libanon gereist. Regierungs- und Sicherheitskreise im Libanon bestätigten, dass Ghosn am Flughafen der Hauptstadt Beirut landete. Es war demnach unklar, ob der frühere Unternehmenschef Japan mit Erlaubnis der dortigen Justizbehörden verlassen hatte oder nicht.

Nach Angaben libanesischer Medien reiste Ghosn über die Türkei in den Libanon. Er sei mit einer Privatmaschine von der Türkei nach Beirut geflogen. Der frühere Konzernchef hat familiäre Wurzeln im Libanon. Er besitzt neben der libanesischen auch die französische und brasilianische Staatsbürgerschaft.

Ghosn hatte in Japan rund vier Monate in Haft gesessen und steht seither unter Hausarrest. Er war im November 2018 unter dem Vorwurf festgenommen worden, als Verwaltungsratschef von Nissan Finanzdokumente gefälscht und Untreue begangen zu haben. Ihm wird zur Last gelegt, sein Einkommen als zu niedrig angegeben, den Autobauer Nissan um fünf Millionen Euro geschädigt und sich persönlich bereichert zu haben. Außerdem wird ihm anderes Fehlverhalten rund um finanzielle Fragen vorgeworfen. Ghosn hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Er ist gegen Kaution auf freiem Fuß, steht aber unter strenger Überwachung. Für das kommende Frühjahr war der Beginn seines Prozesses in Japan angesetzt.