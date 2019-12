Die Branchenverbände in Deutschland blicken mit gemischten Gefühlen dem neuen Jahr entgegen. In der traditionellen Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zum Jahreswechsel gaben 32 von 48 Verbänden an, die aktuelle Wirtschaftslage sei schlechter als vor einem Jahr. Abgefragt wurden Produktionserwartungen, Beschäftigungsperspektiven und Investitionsplanungen.

Besonders trüb sei die Lage in der Industrie, erklärte das Kölner Institut. Demnach berichteten Autohersteller, Chemie- und Maschinenbauunternehmen von einer deutlichen Verschlechterung im Jahresvergleich. Dies liege einerseits daran, dass sich die Geschäftslage nach einer besonders guten Phase wieder normalisiere. Andererseits verunsicherten geopolitische Risiken sowie die Digitalisierung und der Klimawandel Unternehmen und Verbraucher. "Es zeigt sich eine insgesamt weiterhin labile Konjunktur", erklärte IW-Direktor Michael Hüther. Der Umfrage zufolge gehen 19 Verbände davon aus, dass sich die Lage ihrer Mitgliedsunternehmen verbessert und die Produktion wieder steigt. Zwölf Verbände erwarten eine etwas schlechtere Lage. Pessimistisch sind Verbände, deren Mitglieder Stahl und andere Metalle verarbeiten sowie Maschinen herstellen.

"Die deutsche Volkswirtschaft tritt seit dem Frühjahr 2019 auf der Stelle", heißt es in dem Bericht. "Bislang konnten die boomende Bauwirtschaft und der in Teilen expansive Dienstleistungssektor einen ernsthaften gesamtwirtschaftlichen Rückgang verhindern." Diese beiden Sparten rechneten für das kommende Jahr mit höherer Produktion und deshalb auch mit steigendem Personalbedarf.

Insgesamt gaben nur 14 der 48 Branchenverbände an, 2020 weniger Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu beschäftigen – darunter Banken, Sparkassen und Versicherer. Die überwiegende Mehrheit der befragten Verbände geht davon aus, 2020 ähnlich viele Menschen wie derzeit beschäftigen zu können.