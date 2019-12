Die Arbeitsgerichte in Frankfurt und München haben nach Angaben der Lufthansa den für Donnerstag angekündigten Streik der Gewerkschaft ver.di bei der Catering-Tochter LSG Sky Chefs untersagt. Dies teilte ein Sprecher der Fluggesellschaft mit. Ver.di kündigte an, am Donnerstag Rechtsmittel einzulegen.

Am Mittwoch hatte ver.di den Streik angekündigt. Demnach wollten die Beschäftigten der LSG in Frankfurt am Main und München ab Mitternacht in einen 24-stündigen Streik treten. Einzelne Verspätungen oder Flugausfälle hatte die Lufthansa zuvor nicht gänzlich ausgeschlossen.



Auf innerdeutschen und Europa-Flügen sollte nach den Plänen vom Nachmittag keinerlei Bordverpflegung angeboten werden. Auf Langstreckenflügen ab Frankfurt und München sollten die Passagiere mit einem reduzierten Angebot aus vorbereiteten Verpflegungsboxen versorgt werden. In den deutschen Passagierterminals wollte die Lufthansa Verpflegungsstationen einrichten. Wem das zu unbequem und ungewiss sei, der könne auch kostenfrei umbuchen, hieß es.



Hintergrund des Konflikts ist der bevorstehende Verkauf von LSG Sky Chefs an das Unternehmen Gate Gourmet. Die Beschäftigten der bisherigen Lufthansa-Tochter befürchten deswegen Gehaltskürzungen. "Wir fordern die LSG auf, das Einkommen der rund 7.000 Beschäftigten tarifvertraglich abzusichern", sagte ver.di-Verhandlungsführerin Katharina Wesenick. Bis heute sei dieses Versprechen des Vorstands nicht eingelöst.