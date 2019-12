Zum Auftakt des dreitägigen Streiks der Germanwings-Flugbegleiter hat der Vizechef der Flugbegleitergewerkschaft Ufo, Daniel Flohr, eine Verlängerung des Ausstands nicht ausgeschlossen. "Wir können das kurzfristig verlängern", sagte er im ZDF. Sollte seine Gewerkschaft am Ende der drei Tage glauben, "dass es mehr davon braucht", werde sie zu weiteren Streiks aufrufen.

Am ersten Streiktag über den Jahreswechsel fielen etwa 60 Flüge der Lufthansa-Tochtergesellschaft Germanwings aus. Diese fliegt mit 30 Maschinen für die Lufthansa-Tochter Eurowings und bestreitet damit rund 20 Prozent des Flugbetriebs. Wie eine Übersicht auf der Internetseite von Eurowings zeigt, war besonders der Flughafen Köln/Bonn betroffen. Stornierungen gab es zudem in Berlin-Tegel, Düsseldorf, München und weiteren Städten. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main wurden keine Flüge abgesagt. Im Winterflugplan seien keine Verbindungen von Germanwings vorgesehen, sagte ein Sprecher der Betreibergesellschaft Fraport.

"Keiner ist überrascht"

Insgesamt mussten etwa 180 Flüge gestrichen werden, sagte ein Eurowings-Sprecher. Von 1.200 Flügen insgesamt könnten über 1.000 angeboten werden. Zur Zahl der betroffenen Passagiere könne die Airline erst nach Streikende Angaben machen, bis dahin würden viele Kunden auf die Bahn oder andere Lufthansa-Airlines umgebucht. An den vom Streik betroffenen Flughäfen sei die Lage ruhig, sagte er weiter: "Es gibt keine Schlangen", die Kunden seien "gut informiert, keiner ist überrascht". Eurowings hoffe, "dass es so stabil weitergeht".

In dem Tarifstreit geht es um die Teilzeitregelungen für die laut Ufo "fast ausschließlich weiblichen Flugbegleiterinnen", die mitunter aus familiären Gründen von Vollzeit in Teilzeit wechseln wollen. Diese Wechselwünsche habe Germanwings in einigen Fällen zurückgewiesen, was viele Arbeitnehmerinnen ärgere. Ufo fordert deshalb einen eigenen Tarifvertrag zur Teilzeit für Germanwings. Die Firmenspitze hatte die Übernahme der Regelungen der Lufthansa angeboten. Der Eurowings-Sprecher bezeichnete das aktuelle Tarifangebot als das "beste, das man in der Branche bekommen kann".



Den Anlass für den Streit hält die Firmenspitze für unverhältnismäßig. "2019 konnten für 800 Flugbegleiter bei Germanwings nahezu alle Teilzeit-Wünsche realisiert werden. Für elf abgelehnte Teilzeitanträge einen dreitägigen Streik vom Zaun zu brechen, ist einmalig in der deutschen Tarifgeschichte", sagte Airline-Chef Francesco Sciortino. Er bot eine Schlichtung zu allen offenen Tarifthemen an.

Ufo wiederum fordert die grundsätzliche Klärung von Teilzeit-Regelungen im Sinne der Belegschaft. Sie lehnt es ab, den Lufthansa-Teilzeit-Tarifvertrag zu übernehmen, da dieser wesentliche Schwächen enthalte. So seien einige Teilzeit-Modelle darin nur befristet, argumentiert die Gewerkschaft.

Ufo-Sprecher Nicoley Baublies sagte im NDR, die Forderungen der Gewerkschaft seien "seit mittlerweile drei Jahren unerfüllt". Der Mutterkonzern Lufthansa "verbietet seinen Töchtern, mit uns pragmatische Lösungen zu machen", sagte Baublies. Dies lasse sich leider nur mit einem Arbeitskampf lösen.