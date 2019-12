Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich der Opel-Mutterkonzern PSA und Fiat Chrysler auf ihren Zusammenschluss geeinigt. Das teilten beide Unternehmen mit. Der Zusammenschluss muss nun noch von Wettbewerbsbehörden genehmigt werden.



Die Unternehmen hatten sich bereits Ende Oktober auf offizielle Fusionsgespräche verständigt. Gemeinsam will der neue Konzern künftig 8,7 Millionen Fahrzeuge pro Jahr absetzen. Damit wäre der Konzern nach Volkswagen, Toyota und dem französisch-japanischen Renault-Nissan-Verbund der viertgrößte Autohersteller der Welt.

Geplant ist eine Fusion "unter Gleichen". PSA-Chef Carlos Tavares wird demnach Vorstandsvorsitzender. Der FCA-Verwaltungsratsvorsitzende John Elkann übernähme diese Rolle auch in dem neuen Unternehmen. Der neue Verbund käme künftig auf einen geschätzten Jahresumsatz von knapp 170 Milliarden Euro und einen jährlichen Betriebsgewinn von mehr als elf Milliarden Euro – ohne die Marken der Zulieferer Magneti Marelli und Faurecia. Beschäftigt werden nach früheren Angaben des französischen Wirtschafts- und Finanzministeriums etwa 400.000 Menschen.

Mit der Fusion sollen Spareffekte von 3,7 Milliarden Euro erzielt werden, ohne eine Fabrik zu schließen. Außerdem erhoffen sich die beiden Unternehmen dank des gut ausgebauten Vertriebsnetz von FCA einen einfacheren Markteinstieg von Peugeot in Amerika. PSA ist dafür in Europa stärker. Auch bei der Entwicklung von Hybrid- und Batteriefahrzeugen ist PSA weiter fortgeschritten als Fiat Chrysler.

Der Zusammenschluss kommt nicht überraschend: Vor allem die nötigen Investitionen in autonome Autos und Elektromobilität setzen die Automobilbranche derzeit unter Druck. Fiat Chrysler hat hier besonderen Nachholbedarf. Unter der Führung des verstorbenen Sergio Marchionne hatte das Unternehmen auf große Investitionen in Elektroantriebe verzichtet. Derzeit ist der Konzern vor allem mit großen und verbrauchsstarken Autos der Marken Jeep und Ram in den USA erfolgreich.

PSA führt neben Opel die Marken Peugeot, DS und Citroën. Fiat Chrysler umfasst die Marken Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia oder Maserati. Opel gehört seit gut zwei Jahren zu PSA.