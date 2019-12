Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo will im Tarifstreit mit der Lufthansa noch in diesem Jahr erneut streiken. Das geht aus einer Information an die Mitglieder hervor. Demnach möchte Ufo am Freitag über die konkreten Zeiten des Streikaufrufs informieren. Die Gewerkschaft teilte ihren Mitgliedern mit, es habe über die Weihnachtsfeiertage weitere Versuche der Schlichter für kurzfristige Lösungen gegeben. Diese Versuche seien erfolglos geblieben.



Die Lufthansa bekundete dagegen ihr Interesse an einer erfolgreichen Schlichtung. "Wir sind weiter an einer großen Schlichtung interessiert. Streiks sind aus unserer Sicht keine Lösung", sagte ein Lufthansa-Sprecher. Die Lufthansa schaue nun auf die vorgeschlagenen Schlichtungstermine im Januar, fügte der Sprecher hinzu.



Die Flugbegleitergewerkschaft hatte bereits kurz vor Weihnachten mit weiteren Streiks gedroht. Dabei hatte Ufo darauf verwiesen, dass vorhergegangene Gespräche mit der Lufthansa keine Lösung gebracht hätten. Die Lufthansa hatte dagegen mitgeteilt, dass im Tarifstreit seitens der Schlichter ein weiterer Gesprächstermin für Anfang Januar vorgeschlagen worden sei. "Lufthansa hat weiterhin die Erwartung, dass es zu guten Lösungen für die 22.000 Kabinenmitarbeiter kommen kann, was die Schlichtungsthemen angeht", hieß es in einer Mitteilung der Airline.

Keine Einigung in Sicht

Die beiden zerstrittenen Tarifparteien waren erst kürzlich unter der Vermittlung von zwei Schlichtern zu neuen Gesprächen zusammengekommen. Der frühere Chef der Arbeitsagentur, Frank-Jürgen Weise und der ehemalige brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) hatten die seit Monaten zerstrittenen Tarifparteien zu einem Schlichtungsvorgespräch eingeladen. Dabei sollte der genaue Umfang der Themen festgelegt werden.



Die Gewerkschaft verlangt unter anderem Lohnsteigerungen, mehr Spesen und Zulagen für die Flugbegleiter sowie Wechselmöglichkeiten für Saisonkräfte in reguläre Arbeitsverhältnisse. Außerdem fordert sie eine Rücknahme von Kündigungen und Klagen gegen frühere und aktuelle Vorstandsmitglieder sowie eine Aufarbeitung im Tarifkonflikt der vergangenen Monate.

In dem Tarifstreit hatte es bereits einen Warnstreik bei vier Lufthansa-Töchtern sowie einen zweitägigen Streik bei der Kerngesellschaft Lufthansa gegeben. Im November waren etwa 1.500 Flüge ausgefallen. Rund 200.000 Passagiere waren betroffen.