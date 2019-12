Im festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft Ufo greifen nun die von beiden Seiten bestellten Schlichter ein. Die bereits zuvor benannten Schlichter, der ehemalige Chef der Arbeitsagentur Frank-Jürgen Weise und der frühere brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD), treffen sich dazu mit den Konfliktparteien an einem geheimen Ort in Frankfurt, um Umfang und Termine der möglichen Schlichtung festzulegen.

Uneinigkeit gibt es nach wie vor beim möglichen Umfang von Schlichtungsverhandlungen. In einer sogenannten kleinen Schlichtung könnte es zunächst nur um die wenigen Tarifthemen geben, für die Ufo im November bereits einen zweitägigen Streik durchgeführt hatte. Dazu gehörten die Forderungen nach einer Lohnsteigerung um zwei Prozent, mehr Spesen und Zulagen für die Flugbegleiter sowie Wechselmöglichkeiten für Saisonkräfte in reguläre Arbeitsverhältnisse. Ufo strebt jedoch weitgehendere Verhandlungen an und hat in den vergangenen Tagen weitere Forderungen gestellt. Vorerst sind jedoch keine neuen Streiks angekündigt.

Eine Unternehmenssprecherin der Lufthansa hatte sich am Vortag erfreut über das Vorhaben gezeigt: "Wir freuen uns, mit den beiden Schlichtern in einen moderierten und lösungsorientierten Prozess zu kommen, um gemeinsam Lösungen für die rund 22.000 Mitarbeiter der Lufthansa-Kabine zu erarbeiten und hier gute Ergebnisse zu erzielen", hieß es.



Dagegen hatte sich der Ufo-Vizevorsitzende Daniel Flohr skeptisch geäußert, ob die Lufthansa tatsächlich an einer Gesamtlösung interessiert sei. Schließlich habe sich das Unternehmen von der Arbeitsdirektorin Bettina Volkens getrennt, weil diese einen Kurs der Annäherung vertreten habe. "Es fehlt das Vertrauen, dass die bereits einmal getroffenen und dann zurückgenommenen Vereinbarungen noch einmal zu den gleichen Ergebnissen führen können", kritisierte Flohr.



In dem Konflikt hatte es bereits einen Warnstreik bei vier Lufthansa-Töchtern sowie einen zweitägigen Streik bei der Kerngesellschaft Lufthansa gegeben. Dabei waren im November etwa 1.500 Flüge ausgefallen. Rund 200.000 Passagiere waren betroffen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte vergeblich versucht, den Streik gerichtlich verbieten zu lassen und sich schließlich doch noch zu einer Schlichtung bereit erklärt. Diese kam jedoch bisher wegen erneuter Konflikte über rechtliche Details nicht zustande.