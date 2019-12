Wenige Wochen nach seiner Rückkehr nach Deutschland ist der frühere Volkswagen-Ingenieur James Liang aus der Haft entlassen worden. Liang war 2017 der erste langjährige VW-Mitarbeiter, der in den USA wegen seiner Rolle im Abgasskandal verurteilt worden war. Im November war Liang nach Deutschland überstellt worden und saß seither in einer Haftanstalt in Niedersachsen. Am Donnerstagmorgen habe Liang das Gefängnis verlassen, bestätigte sein Anwalt Gero von Pelchrzim. Das letzte Drittel von Liangs Freiheitsstrafe wurde demnach zur Bewährung ausgesetzt.

"Er ist dankbar, wieder zu Hause zu sein", sagte Pelchrzim. Die letzten zwei Jahre in amerikanischen Gefängnissen hätten Liang sehr zugesetzt. Er und sein Mandant konzentrierten sich nun auf die Verteidigung gegen die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Braunschweig im Betrugsprozess rund um den Dieselskandal.

Liang war aufgrund der Dieselaffäre im August 2017 in Detroit zu einer Gefängnisstrafe von 40 Monaten und einer Geldbuße in Höhe von 200.000 Dollar verurteilt worden. Der Deutsche wurde beschuldigt, die US-Behörden durch den Einbau einer illegalen Software zur Manipulation von Abgaswerten in Dieselwagen getäuscht zu haben. Dieselexperte Liang, der seit 1982 bei VW tätig war, hatte in den USA frühzeitig ein Geständnis abgelegt und mit den US-Ermittlern kooperiert. Das kam ihm bei der Urteilsbemessung zugute.

Nach dem langjährigen Konzerningenieur Liang hatte die US-Justiz auch den ehemaligen VW-Manager Oliver Schmidt ins Gefängnis geschickt. Schmidt war im Dezember 2017 wegen seiner Rolle bei den Abgasmanipulationen zu sieben Jahren Gefängnis und 400.000 Dollar Geldstrafe verurteilt worden. Der damals 48-jährige Schmidt hatte seine Mittäterschaft beim dem Skandal zunächst abgestritten, im August bekannte er sich jedoch schuldig und ging einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ein.

Im September 2015 hatte der VW-Konzern nach Vorwürfen der US-Umweltbehörden und Recherchen von Wissenschaftlern eingeräumt, mit einer speziellen Software in großem Stil Diesel-Abgastests manipuliert zu haben. Es entstanden Milliarden an Rechtskosten, außer in den USA folgten strafrechtliche Ermittlungen in Deutschland und anderen Ländern.