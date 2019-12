Christian Bezdeka ist einer der beiden Gründer und Geschäftsführer der Fahrradmarke Woom aus Österreich, die Kinderräder verkauft.

ZEIT ONLINE: Herr Bezdeka, Sie produzieren ihre Kinderfahrräder in einer Fabrik in Kambodscha, in der unseren Recherchen zufolge miserable Arbeitsbedingungen herrschen. Warum lassen Sie dort herstellen?

Christian Bezdeka: Zunächst muss ich sagen, dass Woom ein eigentümergeführtes Unternehmen ist. Ich bin einer der beiden Gründer. Unsere Mission ist es, hochwertige Kinderfahrräder herzustellen. Deshalb lässt mich das Thema überhaupt nicht kalt. Für uns kommt es nicht infrage, dass wir auf Kosten anderer erfolgreich sind. So ticken wir nicht und wir glauben auch nicht, dass dies funktioniert. Es ist mir überhaupt nicht wurscht, was in Kambodscha passiert.

ZEIT ONLINE: Warum lassen Sie dann trotzdem dort herstellen?

Bezdeka: Wir haben 2013 mit der ersten Produktion in Europa begonnen, in einem Werk in Tschechien. Das war auch unser Anspruch als kleines Start-up, das in einer Garage angefangen hat. Aber es gibt in Europa kaum Möglichkeiten, Fahrradrahmen herzustellen. Meist sind es kleine Manufakturen, die schnell an ihr Limit kommen, wenn die Stückzahlen steigen. Die Fahrradindustrie ist Anfang der Achtzigerjahre nach Taiwan abgewandert. Dort wurde überhaupt erst erfunden, wie man einen Aluminiumrahmen schweißt. Diese Hersteller haben an vielen Orten in Asien ihre Werke, nicht nur in Kambodscha, auch in China oder Vietnam.

ZEIT ONLINE: Wir haben einige Reaktionen auf unseren Bericht von Kunden und sogar einem Händler bekommen. Die sind sehr enttäuscht von Ihrem Unternehmen. Warum gehen Sie nicht offener mit der Herkunft der Räder um?

Bezdeka: Die Herkunft ist offen am Fahrrad sichtbar, auch wenn der Nachweis unter dem Tretlager steht. Trotzdem haben wir das intern diskutiert und wir müssen unsere Kommunikation möglicherweise überdenken. Aber wir machen auch kein Geheimnis daraus, dass wir in Kambodscha produzieren lassen.

ZEIT ONLINE: Die Verstöße gegen internationale Arbeitsstandards und gegen kambodschanisches Recht in den Fabriken sind unseren Erkenntnissen zufolge schwerwiegend, aber sie könnten behoben werden. Welche Macht haben Sie als Kunde, dort stärker einzuwirken?

Bezdeka: Bevor wir dort begonnen haben zu produzieren, war ich selbst vor Ort und habe mir angesehen, wie gearbeitet wird. Unser Qualitätsmanager ist zudem seit drei Jahren fast jeden Monat dort. Er war insgesamt 36-mal im Werk. Am Anfang ging es vor allem um die Qualität des Produkts, also beispielsweise welche Schraube fester gedreht werden soll. Wir haben dann aber nach und nach auch die Arbeitsbedingungen genauer angesehen, etwa für besseres Werkzeug gesorgt. Es sind viele Kleinigkeiten, weil man aus einer schlechten Produktion nie ein gutes Produkt bekommen wird. Schließlich sind es die Menschen, die es herstellen.

ZEIT ONLINE: Trotzdem verlassen Sie sich auf die Aussagen des Managements der Fabrik. Gibt es eine unabhängige Prüfung der Arbeitsbedingungen?

Bezdeka: Unser Qualitätsmanager hat zur Fabrik freien Zugang, er kann sich dort völlig frei bewegen und ist zusammen mit den Arbeiterinnen und Arbeitern in der Produktion. Was Sie in Ihrem Artikel schildern, hat uns sehr gewundert, weil unser Eindruck ein völlig anderer ist. Die Schweißer beispielsweise werden über Monate angelernt. Es ist eine hohe Kunst, einen solchen Rahmen zu fertigen. Man investiert in diese Menschen und geht von einer längeren Partnerschaft aus. Da kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum es dort nur Arbeitsverträge über sechs Monate geben soll.