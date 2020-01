Der europäische Flugzeughersteller Airbus hat in den Untersuchungen zu Bestechungs- und Korruptionsvorwürfen nach eigenen Angaben in drei Ländern Einigungen erzielt. Man habe sich im Grundsatz mit der französischen Finanzpolizei, der britischen Sonderermittlungsbehörde SFO und den Behörden in den USA verständigt, teilte der Konzern in Amsterdam mit. Allerdings müssten die Gerichte in den drei Ländern sowie die zuständige US-Regulierungsbehörde die Einigung noch genehmigen.

Details über die Verhandlung könne Airbus aus rechtlichen Gründen nicht nennen, erklärte der Konzern. Nach Informationen der Financial Times schätzen Analysten, dass der Flugzeugbauer insgesamt mehr als drei Milliarden Euro an Buße zahlen müssen wird. In der Affäre, die Airbus seit mehr als fünf Jahren beschäftigt, geht es um den Vorwurf von Schmiergeldzahlungen, Bestechung und Korruption im Zusammenhang mit dem Einsatz von Mittelsmännern beim Verkauf von Verkehrsflugzeugen.

Der weltgrößte Luftfahrtkonzern mit Sitz im französischen Toulouse hat sich selbst angezeigt; die britische Behörde ging daraufhin dem Verdacht auf Betrug, Bestechung und Korruption in der zivilen Luftfahrtsparte nach. Auch die französische Finanz-Staatsanwaltschaft ermittelte. Der frühere deutsche Konzernchef Thomas Enders hatte seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Vergangenheit wegen dieser Ermittlungen auf die Möglichkeit "erheblicher Strafen" eingestimmt.