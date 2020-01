Hunderte Amazon-Angestellte haben offen Kritik am Umgang ihres Konzerns mit dem Klimawandel geübt. Mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterzeichneten am Sonntag entsprechende Blog-Beiträge auf der Website Medium mit ihren Namen und Funktionsbeschreibungen.

Der Onlineprotest wurde von einer Gruppe namens "Amazon-Angestellte für Klimagerechtigkeit" organisiert. Erst zu Monatsbeginn hatte sie erklärt, dass die Unternehmensführung Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in internen Schreiben mit Kündigung gedroht habe, falls sie weiter mit den Medien sprächen.

Das Geschäftsprinzip des Versandhändlers Amazon basiert auf dem CO2-lastigen Pakettransport mit Autos und Flugzeugen. Amazons Tochterunternehmen Amazon Web Services ist zudem das zurzeit größte Unternehmen im Cloud-Computing-Markt mit einem Anteil von rund 30 Prozent. Im Gegensatz beispielsweise zum Konkurrenten Apple, der seine Rechenzentren zu 83 Prozent mit erneuerbaren Energien betreibt, gilt AWS aber als rückständig. Laut Greenpeace bezog der Konzern 2017 nur 17 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energien.

Bereits im Herbst vergangenen Jahres hatten Angestellte von Amazon sowie von Microsoft ihre Arbeitgeber dazu aufgefordert, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Im September nahmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beider Konzerne an Klima-Demonstrationen teil. Im November forderten auch mehr als tausend Google-Mitarbeiter, dass ihr Unternehmen einen Klimaschutzplan erstellt.



Amazon war vor ein paar Tagen erst in die Schlagzeilen geraten, weil das Handy seines Gründers Jeff Bezos über eine saudische Software gehackt worden sein soll. Bezos ist auch Besitzer der US-amerikanischen Zeitung Washington Post, für die der Kolumnist Jamal Khashoggi gearbeitet und darin kritisch über Saudi-Arabien berichtet hatte. Khashoggi wurde im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul getötet. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman wurde verdächtigt, die Tötung angeordnet zu haben, weil einige der in den Mord verwickelten Agenten direkt für ihn tätig waren. Bin Salman soll auch über eine persönliche WhatsApp-Nachricht Bezos Telefon gehackt haben lassen.