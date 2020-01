Der ehemalige Nissan-Chef Carlos Ghosn hat seine Flucht vor der Strafverfolgung in Japan verteidigt. Er wolle seine "Ehre wiederherstellen", sagte Ghosn in der libanesischen Hauptstadt Beirut. In Japan sei er "für schuldig gehalten" worden, deshalb habe er keine andere Wahl gehabt, als zu fliehen.

Zu Details seiner Flucht wollte er keine Angaben machen. Der ehemalige Automanager, zuletzt Chef des Verwaltungsrates von Nissan, war im November 2018 in Japan festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem vor, Firmenkapital zweckentfremdet und private Verluste auf Nissan übertragen zu haben.

Ghosn selbst sprach von einer Verschwörung bei Nissan, um ihn loszuwerden. Grund sei, dass er Nissan noch näher an den französischen Autobauer Renault heranführen wollte. "Einige meiner japanischen Freunde dachten, dass der einzige Weg, den Einfluss von Renault auf Nissan loszuwerden, darin bestand, mich loszuwerden", sagte er auch bei seinem Auftritt im Libanon.

"Ich hätte überhaupt nicht verhaftet werden sollen"

Die Anschuldigungen gegen ihn bezeichnete Ghosn erneut als "unbegründet" und "unwahr". "Ich hätte überhaupt nicht verhaftet werden sollen", sagte er. "Ich stehe nicht über dem Gesetz und begrüße die Gelegenheit, die Wahrheit ans Licht zu bringen."



Ghosn erhob zudem Vorwürfe gegen die Ermittler in Japan. Er sei bis zu acht Stunden am Tag verhört worden, ohne dass Anwälte anwesend gewesen seien, sagte er. "'Es wird schlimmer für Sie, wenn Sie nicht einfach gestehen'", habe der Staatsanwalt ihm wiederholt gedroht.



Ghosn verbrachte rund vier Monate in Haft, dann wurde er auf Kaution und unter strengen Auflagen freigelassen. Er war am Sonntag über Istanbul nach Beirut geflohen.