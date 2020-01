Angestellte von Boeing haben offenbar versucht, Probleme mit Flugsimulatoren für das Modell 737 Max vor der US-Aufsichtsbehörde zu verheimlichen. Das geht aus über Hundert Seiten interner Dokumente des US-Flugzeugherstellers hervor, die vergangenen Monat an die Flugbehörde FAA und das Parlament übergeben wurden. Zuvor hatte die New York Times darüber berichtet.



In den internen Mitteilungen schreiben Boeing-Angestellte darüber, Mitarbeiter der Aufsichtsbehörde bezüglich Problemen mit den Simulatoren in die Irre zu führen. "Gott hat mir immer noch nicht für die Vertuschung vom letzten Jahr vergeben", sagte ein Mitarbeiter laut New York Times in Nachrichten von 2018, die anscheinend in Bezug zu Interaktionen mit der FAA stehen.

Ein Angestellter schrieb einem Kollegen, er würde seine Familie nicht mit einer 737 Max fliegen lassen. "Dieses Flugzeug wird von Clowns designt, die wiederum von Affen kontrolliert wurden", so ein Mitarbeiter. Die brisantesten Dokumente beinhalten laut New York Times Gespräche zwischen Boeing-Piloten und anderen Angestellten über Softwareprobleme und weitere Mängel an Flugsimulatoren für die Max 737.

Boeing ist weiter von Effektivität der Simulatoren überzeugt

Die Mitteilungen würden in bestimmten Fällen Fragen zu den Interaktionen von Boeing mit der FAA im Zusammenhang mit dem Qualifizierungsprozess des Simulators aufwerfen, teilte Boeing mit. Nach sorgfältiger Prüfung sei das Unternehmen aber zuversichtlich, dass alle Max-Simulatoren effektiv funktionierten. "Diese Mitteilungen repräsentieren nicht das Unternehmen, das wir sind und sein müssen, und sie sind vollkommen inakzeptabel", hieß es in einer Stellungnahme von Boeing.

Die Flugzeuge des Modells 737 Max müssen seit März auf dem Boden bleiben, nachdem bei zwei Abstürzen in Indonesien und Äthiopien insgesamt 346 Menschen ums Leben kamen. Zuletzt hatte Boeing eine Ausbildung für das Modell am Flugsimulator empfohlen.

Ein FAA-Sprecher teilte mit, die Simulatoren seien in den vergangenen sechs Monaten dreimal überprüft worden. "Jegliche möglichen Sicherheitsmängel, die in den Dokumenten identifiziert wurden, sind angegangen worden", teilte er mit.