Nach der Flucht des ehemaligen Renault- und Nissan-Chefs Carlos Ghosn aus Japan hat die dortige Staatsanwaltschaft auch Haftbefehl gegen seine Ehefrau erlassen. Nach Angaben der Behörden wird Carole Ghosn vorgeworfen, Ermittler belogen zu haben. Japanischen Medien zufolge wird Carole Ghosn, die sich wie ihr Mann im Libanon aufhält, des Meineids beschuldigt.



Eine Ghosn-Sprecherin nannte den Haftbefehl "erbärmlich". Carole Ghosn sei vor neun Monaten freiwillig nach Japan zurückgekehrt, um sich den Fragen der Ermittler zu stellen. Sie habe danach ohne jede Anschuldigung gehen können, so die Sprecherin.

Carole Ghosn ist seit 2016 mit dem einst gefeierten Automanager Carlos Ghosn verheiratet, der in Japan wegen Untreue und finanziellen Fehlverhaltens beim Renault-Partner Nissan unter Anklage steht. Ende Dezember floh er in den Libanon, wo die Justiz angekündigt hatte, Ghosn vorzuladen. Die Regierung betonte jedoch, Ghosn sei legal eingereicht. Es gebe kein Auslieferungsabkommen mit Japan. Auch Frankreich hat bereits erklärt, Ghosn nicht auszuliefern, sollte er französischen Boden betreten.

Flucht in der Kiste

Carlos Ghosn war im vergangenen Frühjahr gegen eine Millionen-Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen worden und wurde während seines Hausarrests streng überwacht. Dennoch konnte Ghosn, der neben der französischen und brasilianischen auch die libanesische Staatsangehörigkeit besitzt, nach Beirut fliehen.



Japanischen Medienberichten zufolge verließ er sein Haus in Tokio, nahm einen Schnellzug nach Osaka und verließ das Land – in einer großen Kiste versteckt – in einem Privatjet Richtung Istanbul. Ein Vertreter des Verkehrsministeriums in Tokio sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass Gepäckkontrollen bei Privatjets nicht vorgeschrieben seien. Die Kiste war offenbar auch zu groß für den Gepäckscanner am Flughafen Kansai.

Die gezahlte Kaution von umgerechnet mehr als zwölf Millionen Euro will der japanische Staat einbehalten. Justizministerin Masako Mori teilte zudem mit, dass man Konsequenzen aus der Flucht gezogen habe. "Ich habe nach der Flucht von Carlos Ghosn angewiesen, dass die Kontrollen verschärft werden." Es sei ab sofort vorgeschrieben, dass Gepäck auch an Bord von Privatjets vor dem Abflug untersucht werde. Auf den beiden wichtigsten Tokioter Flughäfen Haneda und Narita sowie auf dem Airport Kansai würden die neuen Regeln seit Montag gelten.

Ghosn spricht von Verschwörung

Nissan äußerte sich am Dienstag erstmals seit Ghosns Flucht. Das Unternehmen mache den Ex-Manager nach wie vor für "gravierendes Fehlverhalten" verantwortlich, das bei einer internen Untersuchung aufgedeckt worden sei, teilte der Konzern mit.

Der 65-Jährige Ghosn selbst sprach von einer Verschwörung bei Nissan, um ihn loszuwerden. Grund sei, dass er Nissan noch näher an den französischen Autobauer Renault heranführen wollte. Weitere Einzelheiten will Ghosn auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Beirut nennen.