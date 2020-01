Die Deutsche Bank hat nach eigenen Angaben im Jahr 2019 insgesamt 5,7 Milliarden Euro Verlust gemacht. Nach Steuern lag der Verlust bei rund 5,3 Millionen Euro. Der Verlust sei "vollständig zurückzuführen auf die umbaubedingten Belastungen", teilte das Unternehmen mit. Damit macht die Deutsche Bank das fünfte Jahr in Folge Verlust.

Im vergangenen Sommer hatte das Kreditinstitut eine umfassende Neuaufstellung beschlossen, um profitabler und kundenorientierter zu werden. Diese kostet die Deutsche Bank viel Geld. Der Umbau komme aber "planmäßig voran", teilte die Bank mit. 70 Prozent der insgesamt erwarteten umbaubedingten Belastungen seien mit dem Abschluss des vergangenen Geschäftsjahres bereits verarbeitet.



"Wir haben einen hohen Verlust für 2019 bekannt gegeben – und trotzdem erleben Sie mich zufrieden und positiv gestimmt", schrieb Vorstandschef Christian Sewing in einem Brief an die 87.600 Mitarbeiter. Das Unternehmen sei "zuversichtlich", den Umbau mit seinen vorhandenen Mitteln stemmen "und nun wieder wachsen zu können".

Analysten sind skeptisch, ob Sewing der Umbau gelingt. "Es ist nicht zu erkennen, dass der Strategieschwenk ein Wendepunkt für die Bank ist", schrieb Barclays-Analyst Amit Goel zuletzt in einem Aktienkommentar. "Die Bank wird Schwierigkeiten haben, ihre Ertragsziele zu erreichen."