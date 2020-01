Volkswagen strebt eine strategische Zusammenarbeit mit einem Batteriehersteller aus China an. Das chinesische Unternehmen Guoxuan bestätigte, mit dem deutschen Autohersteller zu verhandeln. In der zukünftigen Kooperation soll es um Technologien, Produkte und Kapital gehen. Bisher gebe es weder ein bindendes Abkommen noch Einigungen zu Preisen oder Inhalten.

"Es herrscht bedeutende Unsicherheit über die genannten Angelegenheiten", hieß es in der Mitteilung des Batterieproduzenten. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuvor unter Berufung auf Insiderinformationen berichtet, dass Volkswagen 20 Prozent der Anteile von Guoxuan erwerben wolle und damit zum zweitgrößten Anteilseigner nach dem Gründer Li Zhen werde.



Durch die Zusammenarbeit mit dem Batteriehersteller will sich Volkswagen Zugang zu Schlüsseltechnologien in der Elektromobilität in China sichern. Das Wolfsburger Unternehmen ist der größte ausländische Autohersteller in China und will bis 2025 jährlich 1,5 Millionen E-Autos in der Volksrepublik verkaufen. Eine zuverlässige Versorgung mit Batterien sei Grundlage dafür, um mit dem erwarteten Wachstum Schritt zu halten, teilte der Konzern mit.



Auch in Europa und den USA trifft der Autokonzern Vorbereitungen für die Versorgung mit Batteriesystemen. Volkswagen will den US-Elektroautobauer Tesla überholen und in den nächsten Jahren zum Weltmarktführer in der E-Mobilität aufsteigen. In Deutschland treibt der Konzern zusammen mit dem schwedischen Partner Northvolt die Pläne für einen Bau einer Batteriezellenfabrik im niedersächsischen Salzgitter voran.