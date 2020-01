Der US-Flugzeughersteller Boeing will nun doch Pilotinnen und Piloten vor einer Wiederzulassung des Modells 737 Max an Flugsimulatoren ausbilden. Dieses Training sollte zusätzlich zu dem an Computern erfolgen, teilte der Konzern mit. Die US-Flugaufsicht FAA muss dem Vorschlag jedoch zustimmen. Dies wiederum könnte die Wiederaufnahme des Flugbetriebs der 737 Max weiter verzögern. Interimschef Greg Smith erklärte, Sicherheit habe bei Boeing oberste Priorität.



Für Maschinen dieses Typs gilt seit knapp zehn Monaten ein weltweites Flugverbot, nachdem zwei Flugzeuge in Indonesien und Äthiopien abgestürzt waren. Dabei starben insgesamt 346 Menschen. Ermittler vermuten, dass die Unglücke mit einem Stabilisierungssystem zusammenhängen, das bei einem drohenden Strömungsabriss die Flugzeugnase nach unten drückt. Boeing arbeitet an Verbesserungen und hofft auf eine möglichst schnelle Wiederzulassung der Maschinen. Bislang hatte das Unternehmen jedoch argumentiert, ein Computerkurs für die 737 Max sei ausreichend. Der Kurs dauert etwa eine Stunde lang und wird auf einem Tablet angeschaut; Airlines können damit Zeit und Kosten für Trainings im Flugsimulator sparen.



Die endgültige Entscheidung wird die FAA treffen. Dabei werden zwar auch die Empfehlungen des Herstellers berücksichtigt, jedoch gehören auch Tests mit Pilotinnen und Piloten dazu.

Ausbildung an Simulatoren macht Verkauf der 737 Max schwerer und teurer

Die Flugaufsichtsbehörden der Europäischen Union und Kanadas hatten eine Ausbildung zusätzlich an Simulatoren gefordert. Mit diesen Maschinen werden verschiedene Flugszenarien realitätsnah durchgespielt. Boeing hatte dieser Forderung auch deshalb bisher nicht nachgegeben, weil es nur sehr wenige Simulatoren für Max-Maschinen gibt. In Nordamerika sind es etwa derzeit nur zwei: einer gehört Boeing, der andere der kanadischen Fluggesellschaft Air Canada. Zudem sind diese Trainings für Airlines kostspielig. Das Fehlen solcher Anforderungen wird daher oft als wichtiges Argument beim Verkauf neuer Flugzeugmodelle gesehen.

Die Flugzeugabstürze hatten Boeing in eine Krise gestürzt. Wegen des Flugverbots mussten Fluggesellschaften Tausende Flüge streichen und auf andere Maschinen zurückgreifen. Boeing stellte im vergangenen Juli 5,6 Milliarden Dollar (rund 5 Milliarden Euro) für Entschädigungen zurück.



Zudem wurde die Produktion der 737 Max zwischenzeitlich ruhen gelassen, der bisherige CEO Dennis Muilenburg wurde kurz vor Weihnachten entlassen. Sein Nachfolger David Calhoun tritt den Posten kommende Woche an.

Unterdessen ist der Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine im Iran offenbar auf einen Triebwerksdefekt zurückzuführen. Das teilte die Ukraine mit. An Bord der Boeing 737 waren nach den Angaben des ukrainischen Ministerpräsidenten Oleksij Hontscharuk 167 Passagiere und 9 Besatzungsmitglieder. Bei dem Absturz starben alle 173 Menschen.