Passagiere von Germanwings müssen wegen des Flugbegleiter-Streiks weiter Einschränkungen hinnehmen. Insgesamt sollen am Neujahrstag 70 Flüge ausfallen, wie aus einer aktuellen Übersicht auf der Eurowings-Website hervorgeht. Der Ausstand der Gewerkschaft Ufo hatte am Montag begonnen. Nach bisheriger Planung soll am heutigen Mittwoch der letzte Streiktag sein – allerdings hat Ufo bereits eine Verlängerung des Ausstands angedroht.

Bereits am ersten Streiktag waren etwa 60 Flüge ausgefallen. Mehrere große Flughäfen in Deutschland sind von dem Ausstand betroffen – unter anderem die Flughäfen Köln/Bonn und Berlin (Tegel). Ein Eurowings-Sprecher sagte zu Streikbeginn, die Lage an den Flughäfen sei ruhig. "Es gibt keine Schlangen", die Kunden seien "gut informiert, keiner ist überrascht". Eurowings hoffe, "dass es so stabil weitergeht".

Germanwings fliegt mit etwa 30 Maschinen und rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Lufthansa-Tochter Eurowings. Der Flugbetrieb von Germanwings soll mit dem von Eurowings verschmolzen werden. Daran kritisiert Ufo-Vizechef Daniel Flohr, das Management gebe den Mitarbeitern keine klare Perspektive für die Zukunft ihres Flugbetriebs. Flohr drohte zum Auftakt des dreitägigen Streiks damit, den Ausstand zu verlängern, wenn nötig. Auch am zweiten Streiktag hatte ein Ufo-Sprecher eine Verlängerung nicht ausgeschlossen.

Offizieller Streikgrund sind Regelungen zur Teilzeit für Kabinenbeshäftigte, die laut Ufo unerfüllt sind. Die Gewerkschaft will eigene Tarifregelungen zur Teilzeit und lehnte daher das Angebot der Germanwings, die Teilzeitregelung der Lufthansa zu übernehmen, ab. Eurowings betrachtet den Streik als unangemessen. Laut Airline-Chef Francesco Sciortino konnten 2019 "nahezu alle Teilzeit-Wünsche realisiert werden". Elf Teilzeitanträge seien abgelehnt worden. Dafür "einen dreitägigen Streik vom Zaun zu brechen, ist einmalig in der deutschen Tarifgeschichte", so Sciortino. Die Airline will in den drei Tagen von geplanten 1.200 Flügen mehr als 1.000 durchführen.