Der Kraftwerksbetreiber Uniper will nach der Inbetriebnahme des umstrittenen Kraftwerks in Datteln seine anderen Steinkohlekraftwerke schrittweise abschalten. Der Konzern wolle damit einen aktiven und konstruktiven Beitrag zu einem zügigen Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland leisten, kündigte Vorstandschef Andreas Schierenbeck an. "Wir wollen ein Zeichen setzen, dass den Diskussionen der letzten Jahre nun auch Taten folgen."



In anderen Ländern, zum Beispiel Russland, setzt Uniper dagegen weiter auf Kohlekraft. Die nun angestrebten Stilllegungen entsprechen in etwa der Hälfte der Steinkohlekraftwerkskapazitäten des Konzerns in Europa.

In Deutschland will Uniper zunächst drei Steinkohlekraftwerksblöcke in Gelsenkirchen sowie das Kraftwerk Wilhelmshaven mit einer Gesamtleistung von rund 1.500 Megawatt bis Ende 2022 stilllegen. Bis spätestens Ende 2025 sollen weitere 1.400 Megawatt an den Standorten Staudinger in Hessen und Heyden (Nordrhein-Westfalen) folgen. Dadurch solle der Kohlendioxidausstoß bis 2025 noch mal um bis zu 40 Prozent gesenkt werden, sagte Schierenbeck. Danach werde Datteln 4 das einzige verbleibende Uniper-Steinkohlekraftwerk in Deutschland sein.

Das 1.100-Megawatt-Kraftwerk in Datteln im Ruhrgebiet soll entgegen einer Empfehlung der Kohlekommission im Sommer ans Netz gehen. Dagegen protestieren Umweltschützer und Klimaaktivistinnen heftig. Die Bundesregierung hat zugesagt, dass dafür zusätzlich Steinkohlekapazität vom Netz geht, sodass keine zusätzlichen Treibhausgase entstehen.

Uniper betonte, die geplanten Abschaltungen seien freiwillig. Eine Teilnahme an den Ausschreibungen zur Steinkohlestilllegung werde Uniper "zu gegebener Zeit prüfen", sagte ein Sprecher. Das Kohleausstiegsgesetz sieht vor, dass sich Betreiber von Steinkohlekraftwerken bis 2026 für Stilllegungen gegen Kompensationszahlungen bewerben können.

Die Gewerkschaft ver.di forderte, die Stilllegungen dürften nicht zulasten der Beschäftigten gehen. Direkt und indirekt seien mindestens 2.000 Arbeitnehmer bei Uniper und Fremdfirmen betroffen. Uniper kündigte an, für die Standorte alternative Konzepte, etwa bei der Kraft-Wärme-Kopplung, zu entwickeln.