Siemens hat angekündigt, bis Montag darüber zu entscheiden, ob der Auftrag zur Lieferung einer Zugsignalanlage für ein Kohlebergwerk in Australien ausgeführt wird. Das sagte Konzernchef Joe Kaeser in Berlin nach einem Gespräch mit der Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer. Das vom indischen Industriekonzern Adani geplante Kohlebergwerk in Australien soll eines der größten der Welt werden, der deutsche Konzern ist an der Entstehung beteiligt.

Es gebe unterschiedliche Interessenlagen, von Aktionären, Kunden und auch der Gesellschaft, sagte Kaeser. Siemens müsse früher erkennen, wenn sich der Konzern an kritischen Projekten beteilige.

Das Projekt wird auch wegen der Feuer in Australien zunehmend kritisiert. Organisationen wie Fridays for Future (FFF) haben Siemens aufgefordert, aus dem Projekt auszusteigen. Kaeser hatte Neubauer, das Gesicht von FFF in Deutschland, deshalb zu einem Gespräch eingeladen.

Kaeser sagte, er habe Neubauer in einem Aufsichtsgremium in der neuen Gesellschaft Siemens Energy einen Sitz angeboten. "Ich möchte, dass die Jugend sich aktiv beteiligen kann." Er unterstütze Fridays for Future.



Neubauer wolle sich das überlegen. Vor Journalisten hat sie sich zu dem Gespräch mit Kaeser zunächst nicht geäußert.