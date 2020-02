Der europäische Flugzeughersteller Airbus will in seiner Rüstungs- und Raumfahrtsparte 2.362 Arbeitsplätze streichen. Davon sollen 829 Stellen in Deutschland wegfallen, teilte das Unternehmen mit. Außerdem würden 357 Stellen in Großbritannien, 630 in Spanien, 404 in Frankreich und 142 in anderen Ländern abgebaut. Diese Pläne habe der Flugzeugbauer den Arbeitnehmervertretern vorgestellt. Nun beginne die Abstimmung mit ihnen.

Der Chef von Airbus Defence and Space, Dirk Hoke, begründete die Einschnitte damit, dass die Sparte unter der Auftragsflaute im Raumfahrtgeschäft und immer wieder verschobenen Rüstungsvorhaben leide. Daher habe das Unternehmen in den vergangenen Jahren weniger neue Aufträge erhalten als Produkte ausgeliefert und stecke finanziell in einer schwierigen Lage. "Die Zahlen senden eine klare Botschaft: Wir müssen jetzt handeln", schrieb Hoke in einer Mitteilung. Airbus Defence and Space arbeite daran, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und die Kosten zu senken.

"Ich weiß, dass dies eine emotionale Sache ist", schrieb Hoke. "Wir haben schon früher herausfordernde Zeiten gemeistert. Und wir haben es immer auf eine verantwortungs- und respektvolle Art und Weise geschafft". Langfristig habe die Rüstungssparte mit ihrem Technologie- und Produkt-Portfolio sowie großen Rüstungsprogrammen wie dem deutsch-französischen Kampfjet und der Euro-Drohne positive Aussichten.



Nach dem Gespräch mit dem europäischen Betriebsrat sollen die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretungen in den einzelnen Ländern starten, sagte Hoke. "Die Betriebsräte wissen, dass ich um jeden Arbeitsplatz kämpfen werde. Wir werden nicht mit unverhältnismäßigen Zahlen kommen." Es würden keine Standorte bevorzugt.



Airbus Defence and Space hatte erstmals im Dezember Sparmaßnahmen angekündigt. Das Unternehmen erwirtschaftete 2019 mit 135.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 70 Milliarden Euro. Der Airbus-Konzern ist nach eigenen Angaben europäischer Marktführer bei Tank-, Kampf-, Transport- und Missionsflugzeugen und eines der größten Raumfahrtunternehmen der Welt.