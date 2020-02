Der französische TGV-Hersteller Alstom will die Zugsparte des kanadischen Transportunternehmens Bombardier übernehmen. Dafür solle ein Preis in der Spanne von 5,8 Milliarden Euro bis 6,2 Milliarden Euro gezahlt werden, teilte Alstom mit. Eine entsprechende Absichtserklärung sei unterzeichnet worden.

Bereits in der vergangenen Woche hatte das Handelsblatt unter Berufung auf Industriekreise berichtet, dass Alstom das Bombardier-Eisenbahngeschäft übernehmen wolle. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire teilte mit, er werde am Dienstag mit EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sprechen. Vor einem Jahr war eine geplante Zusammenlegung der Bahnsparten von Alstom und Siemens am Veto der EU-Kommission gescheitert.

Bombardier befindet sich in einem Restrukturierungsprozess. Im vergangenen Jahr verkaufte das verschuldete Transportunternehmen sein Geschäft mit Regionalflugzeugen für umgerechnet knapp 700 Millionen Euro an das japanische Unternehmen Mitsubishi Heavy Industries. Zuletzt gab der kanadische Konzern auch seine Beteiligung am Gemeinschaftsunternehmen mit Airbus zur Fertigung des Modells A220 auf.

Hauptsitz der Bombardier-Zugsparte ist Berlin. Von den insgesamt 40.650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die laut dem Unternehmen zuletzt in 60 verschiedenen Ländern tätig waren, arbeiten nach Gewerkschaftsangaben rund 6.500 Stammbeschäftigte in Deutschland. Hinzu kommen rund 1.100 Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter.