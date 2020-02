Ein US-Gericht hat die Fusion der Deutsche Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint genehmigt. In New York stimmte der zuständige Richter Victor Marrero dem Zusammenschluss zu. 13 US-Bundesstaaten und der Regierungsbezirk Washington hatten gegen die Fusionspläne geklagt. Sie befürchteten Jobverluste und Preiserhöhungen.

Durch den Zusammenschluss von T-Mobile und Sprint soll ein Mobilfunkunternehmen entstehen, das auf etwa 130 Millionen Kundinnen und Kunden und einen Jahresumsatz von rund 76 Milliarden Dollar kommen wird. Der Zusammenschluss soll über einen Aktientausch ablaufen. Die Telekom will mit 42 Prozent den größten Anteil am fusionierten Unternehmen übernehmen. Das Aktienpaket, das Sprint-Aktionäre im Tausch für ihre Anteile bekommen sollen, war bei Ankündigung des Plans 26 Milliarden Dollar wert.



Die Fusion fordert Marktführer Verizon heraus

Bereits im April 2018 sind die Pläne zu der Fusion vereinbart worden. Das US-Justizministerium hatte die Übernahme bereits genehmigt, an die Erlaubnis aber Bedingungen wie den Verkauf von Konzernteilen und Mobilfunkfrequenzen geknüpft. Auch die Branchenaufsicht Federal Communications Commission (FCC) hatte zugestimmt, bevor die Bundesstaaten die Klage einreichten.

Die Entscheidung sei ein "großer Sieg", sagte T-Mobile-Chef John Legere. "Jetzt sind wir endlich in der Lage, uns darauf zu konzentrieren, die letzten Schritte dieser Fusion abzuschließen."



T-Mobile US und Sprint, das mehrheitlich der japanischen SoftBank gehört, sind der dritt- beziehungsweise viertgrößte Mobilfunkanbieter in den Vereinigten Staaten. Nach dem Zusammenschluss den sie mit dem Branchenzweiten AT&T gleichziehen und können Marktführer Verizon herausfordern.