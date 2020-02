Während die Supermarktketten im vergangenen Jahr ihren Umsatz weiter steigern konnten, ist er bei den Discountern deutlich zurückgegangen. Nach einer aktuellen Marktstudie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) steigerten Edeka, Rewe und Co. ihre Umsätze 2019 um rund drei Prozent. Discounter wie Aldi und Lidl schafften dagegen laut GfK insgesamt nur ein Plus von 0,9 Prozent. Grund dafür sei vor allem eine steigende Nachfrage nach höherwertigen Produkten.

Die Verbraucherinnen und Verbraucher verlangen inzwischen "neben akzeptablen Preisen auch eine angenehme Einkaufsatmosphäre und ein attraktives Angebot an ökologisch nachhaltigen Produkten", begründeten die Marktforscher den Trend. Dies gelinge den Supermärkten derzeit besser als den Discountern.

Frische, Regionalität, Handwerk

Demnach achten 55 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher beim Einkauf vor allem auf die Qualität, nur 45 Prozent schauen eher nach dem Preis. Vor zehn Jahren war das Verhältnis noch umgekehrt: Der Preis war den meisten wichtiger als die Qualität. Vor allem jüngere Konsumentinnen und Konsumenten legten vermehrt Wert auf Frische, Regionalität, handwerkliche Herstellung und die Unterstützung kleinerer Produzenten, heißt es in der Studie.

Insgesamt, so die GfK, wurden im vergangenen Jahr weniger Konsumgüter verkauft, dafür aber höherwertige Produkte. Unterstützt wird dieser Trend durch die wachsenden Reallöhne in Deutschland. Gaben 2009 auf die Frage nach ihrer eigenen finanziellen Situation lediglich 27 Prozent der Haushalte an, sie könnten sich "fast alles leisten", so sind es inzwischen schon 42 Prozent. Zugleich sank die Zahl der Haushalte, die sich nach eigener Einschätzung "fast nichts mehr leisten" können – von 26 auf 17 Prozent.

Noch stärker als die Supermärkte wuchsen 2019 noch die Drogeriemärkte. Unternehmen wie Rossmann, DM oder Müller erwirtschafteten ein Umsatzplus von 4,6 Prozent. Dies sei auch darauf zurückführen, dass sie ihren Preiskrieg beigelegt hätten, stellte die GfK fest.