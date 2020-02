Der US-Elektroautohersteller Tesla hat den erwarteten Förderantrag für den Bau seiner Fabrik in Grünheide bei Berlin gestellt. Das bestätigte der Vorstandschef der zuständigen Investitionsbank des Landes Brandenburg, Tillmann Stenger, in Potsdam. "Die Unterlagen werden nun sukzessive vervollständigt." Für eine Bewilligung sei ein Investitionsplan erforderlich.

Noch könne die Höhe der Fördersumme nicht beurteilt werden. Er gehe aber davon aus, dass sie bei weit über 100 Millionen Euro liegen werde, sagte Stenger. Notwendig sei auch ein Notifizierungsverfahren bei der EU-Kommission in Brüssel. Das werde gerade vorbereitet.

Tesla will in Grünheide ein Werk bauen, in dem ab Juli 2021 jährlich bis zu 500.000 Fahrzeuge der Typen Model 3 und Y sowie künftiger Modelle vom Band rollen sollen. Derzeit läuft das umweltrechtliche Genehmigungsverfahren. Es wäre die erste Tesla-Fabrik in Europa und die vierte weltweit. Bisher gibt es zwei Werke in den USA und eines in China.

Erst kürzlich hatten Medien berichtet, der US-Elektroautokonzern habe auch Förderungen für die Batteriezellfertigung und -forschung in Deutschland beantragt. Es gehe um Subventionen des Bundes, berichtete die Zeitung Handelsblatt Ende Januar unter Berufung auf Regierungskreise.



Altmaier knüpft weitere Subventionen an Bedingungen

Das Bundeswirtschaftsministerium teilte dazu mit, man könne noch keine Namen von Firmen nennen, die am zweiten europäischen Großprojekt zur Batteriezellfertigung im Rahmen des Programms IPCEI beteiligt seien. Generell könnten auch außereuropäische Unternehmen teilnehmen. Von Tesla war zu dem Thema kein Kommentar zu erhalten.



Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier erklärte, er sei zu staatlichen Hilfen für Tesla bereit, knüpfe diese aber an Bedingungen. "Es muss auch Forschung und Entwicklung und Wertschöpfung in Deutschland stattfinden", sagte Altmaier der Welt am Sonntag. Der amerikanische Hersteller von Elektroautos dürfe hierzulande nicht nur "verlängerte Werkbänke" errichten. Er habe daher in seinen Gesprächen mit Tesla-Chef Elon Musk immer darauf hingewiesen, "dass es keine Privilegierung, aber auch keine Diskriminierung gibt". Um staatlich gefördert zu werden, müssten Unternehmen bestimmte Anforderungen erfüllen, im Fall Teslas auch beispielsweise "an die Nachhaltigkeit und Leistungsfähigkeit der Batterien".