Rund 900 europäische Börsenunternehmen haben im vergangenen Jahr 124 Milliarden Euro in die Verringerung ihrer CO2-Emissionen investiert oder entsprechende Ausgaben angekündigt. Zu diesem Ergebnis kommt die Non-Profit-Organisation CDP (Carbon Disclosure Project). Demnach sind 59 Milliarden Euro in CO2-arme Technologien gegangen, 65 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung.

Deutsche Unternehmen geben demnach anteilig das meiste Geld für eine entsprechende Umstellung aus. Die gemeldeten Investitionen von 69 deutschen Unternehmen betrugen demnach 44,4 Milliarden Euro – ein Anteil von rund 36 Prozent. Platz zwei und drei unter den europäischen Ländern nehmen Spanien (37,9 Mrd. Euro) und Italien (24,3 Mrd.) ein.



Konzerne aus Großbritannien, wo im November die diesjährige Weltklimakonferenz stattfinden soll, kommen in dem Bericht hinter Frankreich (6,0 Mrd.) und Dänemark (4,5 Mrd.) mit Investitionen von 4,0 Milliarden nur auf Rang sechs. Laut der Studienautoren liegt dies vor allem auch daran, dass in Großbritannien mehr Firmen aus dem Dienstleistungssektor mit geringeren Emissionen ansässig sind als etwa in Deutschland.



Unternehmen investieren vor allem in erneuerbare Energien

"Dieser Bericht zeigt, dass einige die Umstellung ernst nehmen", sagte der geschäftsführende CDP-Europadirektor Steven Tebbe. Die für 2019 gemeldeten Investitionen in die Emissionsverringerung führten vermutlich dazu, dass langfristig 2,4 Gigatonnen CO2-Äquivalente eingespart werden könnten.



Rund neun Zehntel der gemeldeten Investitionen werden dem Bericht zufolge in den Sektoren Transport, Energie und Rohstoffe getätigt; darunter vor allem für erneuerbare Energien oder E-Fahrzeuge. Die 882 Unternehmen – unter ihnen sind deutsche Konzerne wie adidas, BASF, BMW, die Deutsche Bahn, E.on, Hochtief, SAP und VW – würden laut CDP so eine enorm wichtige Rolle dabei spielen, ob die EU ihre Klimaziele erreichen kann oder nicht.

Ausgaben müssten für EU-Klimaziel mehr als verdoppelt werden

Laut CDP-Europadirektor Tebbe ist das derzeitige Investitionsniveau der Unternehmen aber noch zu niedrig. Um das EU-Klimaziel zur Emissionsfreiheit bis 2050 zu erzielen, müssten die Investitionsausgaben für kohlenstoffarme Technologien mehr als verdoppelt werden. In absoluten Zahlen müssten diese Investitionen demnach von 59 auf 122 Milliarden Euro pro Jahr gesteigert werden.

Aus wirtschaftlicher Sicht ergebe das eindeutig Sinn, so Tebbe. Die Geschäftsmöglichkeiten bei der Entwicklung CO2-armer Produkte und Dienstleistungen werde von den Konzernen auf mehr als 1,2 Billionen Euro geschätzt. Dieser Wert sei sechsmal so hoch wie die damit verbundenen Investitionskosten.