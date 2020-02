Vor der Münchener Olympiahalle haben am Mittwoch rund 130 Klimaschützer und andere Menschen gegen die Geschäftspolitik von Siemens protestiert. Vor Beginn der Hauptversammlung versammelten sich Anhänger verschiedener Gruppen am Halleneingang. Sie zeigten Transparente mit Aufschriften wie "Kohlemine stoppen", "Siemens & Co. enteignen", "Menschenrechte für Uigur*innen", "Australien brennt" oder "Die Erde hat Fieber".

Die größte Gruppe von rund hundert jungen Klimademonstranten wandte sich gegen die Beteiligung von Siemens an einem umstrittenen Kohlemineprojekt in Australien und skandierte "Kohle-Stopp". Mehrere Redner forderten Siemens zum Rückzug aus dem Projekt und zu einer klimafreundlichen Geschäftspolitik auf. Die Proteste richten sich dagegen, dass Siemens eine Signaltechnikanlage für eine Bahnstrecke im australischen Bundesstaat Queensland liefert, über die der indische Energiekonzern Adani Kohle von einem geplanten riesigen Bergwerk zum Hafen transportieren wird. Die Kohle soll in Kraftwerken in Indien verfeuert werden.

An den Protesten beteiligte sich auch die Jugendbewegung Fridays for Future. Eine aus Australien zu der Hauptversammlung angereiste Aktivistin der Gruppe, die 17-jährige Varsha Yajman, sagte zu dem Projekt, das Bergwerk zerstöre den Lebensraum der australischen Ureinwohner. "Adani ruiniert ihr Land, Adani nimmt ihr Land." Yajman warf Siemens-Chef Joe Kaeser vor, falsche Informationen über die Haltung der Aborigines zu dem Projekt zu verbreiten. Anders als von Kaeser behauptet, hätten diese nicht mehrheitlich für das Projekt gestimmt. "Sie haben viermal dagegen demonstriert."

Siemens-Chef Joe Kaeser hatte über die Proteste Unverständnis geäußert. Dass der Konzern wegen eines verhältnismäßig kleinen Zugsignalauftrags "zur Zielscheibe doch zahlreicher Umweltaktivisten" geworden sei, nannte er "schon fast grotesk". Bei "diesem unseligen Projekt in Australien" sei Siemens ja "erst in der zweiten Ableitung" beteiligt. Man müsse sich fragen, wo diese Debatte aufhöre: Dürfe Siemens dann im Zweifelsfall auch keine energiesparende Haustechnik für ein Hauptquartier eines großen Minenkonzerns liefern?

Mehrere Dutzend Polizisten und Wachleute beobachteten die Kundgebungen vor der Olympiahalle und bewachten den Halleneingang, der mit Absperrgittergittern abgeriegelt war. Lediglich Aktionäre wurden in das Gebäude gelassen. Auch auf dem Treffen der Aktionäre werden Diskussionen über den Vertrag von Siemens mit Adani erwartet.