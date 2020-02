Der Handelskonzern Metro verkauft seine Supermarktkette Real an den luxemburgischen Investor SCP. Eine entsprechende Vereinbarung wurde nach Unternehmensangaben an diesem Dienstag unterzeichnet. Demnach wird SCP künftig alleiniger Eigentümer der 276 Real-Standorte, des Digitalgeschäfts sowie von 80 Immobilien und allen zu Real gehörenden Gesellschaften.

Die Transaktion muss noch von den Kartellbehörden genehmigt werden. Weitere Bedingung ist die Genehmigung des Aufsichtsgremiums der russischen Sistema PJSFC, die die Finanzierung der Übernahme sicherstellt. Sistema teilte mit, dass man dafür bis zu 263 Millionen Euro zur Verfügung stelle. Metro erwartet durch den Verkauf einen sogenannten Netto-Mittelzufluss in Höhe von rund 300 Millionen Euro.

Für die 34.000 Beschäftigten in den 276 Filialen und für Millionen Kunden geht indessen die Ungewissheit weiter. Es dürfte noch Monate dauern, bis sie Klarheit bekommen, ob ihre jeweilige Filiale weiterbetrieben, verkauft oder geschlossen wird. SCP will Real den Plänen zufolge zerschlagen. Ein Großteil der Märkte soll an Wettbewerber wie Kaufland, Globus oder Edeka verkauft werden. Nur ein Kern von 50 Filialen soll noch 24 Monate lang unter dem Namen Real weitergeführt werden. Rund 30 Filialen sollen mangels Zukunftsperspektiven geschlossen werden.



Gewerkschaft warnt vor Stellenabbau

Die Gewerkschaft ver.di warnte vor dem Verlust von mehr als 10.000 Arbeitsplätzen durch die Übernahme. Der Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel, Orhan Akman, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Es wirkt wie eine Beruhigungspille, dass angeblich nur 30 Filialen geschlossen werden sollen. Wir befürchten, dass die Zahl noch deutlich steigen könnte." Zudem habe SCP "keinerlei Erfahrung mit dem Lebensmittelhandel".

SCP-Group-Chefin Marjorie Brabet-Friel kündigte an, der Finanzinvestor werde versuchen, "Schließungen und Entlassungen so weit wie möglich zu vermeiden". Doch hänge das weitere Vorgehen von SCP auch vom künftigen Engagement der anderen Beteiligten, von den Mitarbeiterinnen, Betriebsräten und Gewerkschaften über die Politik bis hin zu den Vermietern ab.



Metro-Chef Koch zeigt sich erleichtert, dass der größte Teil der Real-Standorte nach den Plänen des Käufers auch in Zukunft weiter für den Einzelhandel genutzt werden soll. "Viele der erfahrenen und qualifizierten Real-Mitarbeiter haben eine gute Chance auf Weiterbeschäftigung", sagte er.