Ein Konsortium um den Immobilieninvestor X-Bricks soll die Supermarktkette Real vom Handelskonzern Metro übernehmen. Wie Metro am frühen Dienstagmorgen mitteilte, gibt es eine grundsätzliche Einigung über den Verkauf. Einzelne offene Punkte würden aber noch verhandelt. Ein Kaufvertrag sei noch nicht unterschrieben. Auf beiden Seiten müssen die zuständigen Gremien die Transaktion noch genehmigen. Auch die Kartell- und Aufsichtsbehörden müssen noch zustimmen.

Laut der Mitteilung soll Real zu einem Unternehmenswert von etwa einer Milliarde Euro als Ganzes verkauft werden. Zu der Supermarktkette gehören 277 Real-Märkte, für sie arbeiten rund 34.000 Menschen. Da die künftigen Eigentümer nur einen kleinen Teil der Filialen selbst weiter betreiben möchten, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Kette zerschlagen wird. Das Konsortium möchte einen Großteil der Märkte an andere Händler wie Edeka, Rewe oder Kaufland verkaufen. Einige Filialen könnten auch geschlossen werden.



Allerdings werden die Käufer wohl rund 50 Filialen für mindestens zwei Jahre erhalten. Das geht aus einem Schreiben von Metro-Chef Olaf Koch an die Real-Mitarbeiter hervor, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Demnach sollen weniger als 30 Real-Filialen geschlossen werden. Ein Sprecher des Käuferkonsortiums wollte die Angaben nicht kommentieren.



Beschäftigte sollen Verträge behalten

Koch kündigte in dem Schreiben an, dass der Kaufvertrag "in den kommenden Tagen" unterzeichnet werden solle. Metro erwarte, dass die Transaktion bis Mitte des Jahres abgeschlossen werden könne. Die Beschäftigten würden ihre "gültigen Verträge und Rechte auch unter dem neuen Eigentümer behalten". Die Mitarbeiter an den 50 Filialen, die zunächst erhalten werden sollen, würden zu den für sie jeweils gültigen Tarifen weiterbeschäftigt. In anderen Märkten würden die neuen Betreiber "verpflichtet, die Real-Mitarbeiter auf der jeweiligen Fläche zu übernehmen". Sollte es doch zu betriebsbedingten Kündigungen kommen, sollten die Betroffenen festgelegte Mindestabfindungszahlungen erhalten.

Der Metro-Konzern erwartet aus dem Geschäft einen Nettomittelzufluss von etwa 300 Millionen Euro und darüber hinaus, nach dem Abzug sämtlicher Transaktionskosten aus dem Verkauf von Real und der Veräußerung eines Mehrheitsanteils am chinesischen Geschäft, einen weiteren Nettomittelzufluss von mehr als 1,5 Milliarden Euro. Metro-Servicegesellschaften sollen für eine Übergangszeit weiterhin Dienstleistungen für Real erbringen, doch diese würden nach und nach reduziert.



Metro hatte mit Real zuletzt Verluste erwirtschaftet. Der Konzern hatte schon 2018 angekündigt, die Supermarktkette abgeben zu wollen, um sich ganz auf das Großhandelsgeschäft mit Gastronomen und kleinen Händlern konzentrieren zu können. Doch dann erwies sich der Verkaufsprozess als deutlich schwieriger als erwartet.