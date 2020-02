Die US-Justiz hat neue Vorwürfe gegen Huawei erhoben. Dem chinesischen Technologiekonzern wird in einer Anklageschrift unter anderem der Diebstahl von Industriegeheimnissen zur Last gelegt. Das US-Justizministerium teilte mit, Huawei und mehrere Tochterunternehmen hätten sich über Jahrzehnte Technologie von sechs US-Unternehmen aneignen wollen. Dabei sei es unter anderem um Internet-Router, Antennen-Technologie und Technologie zum Testen von Robotern gegangen.

Bereits vor einem Jahr hatte die US-Justiz eine Anklage gegen den Telekommunikationsausrüster und dessen Finanzdirektorin Meng Wanzhou veröffentlicht. Darin ging es um mutmaßliche Verstöße gegen die US-Sanktionen gegen den Iran. Außerdem um einen mutmaßlichen Diebstahl von Industriegeheimnissen zu einem Roboter des Konzerns T-Mobile zum Testen von Smartphones. Diese Anklagepunkte wurden mit den neuen V Vorwürfen zu einer neuen Anklageschrift zusammengeführt.

Huawei ist einer der weltweit größten Telekommunikationsausrüster und führend bei der 5G-Technologie. Allerdings werfen die USA und andere Länder – darunter auch Deutschland – Huawei eine zu große Nähe zu den chinesischen Behörden vor. Der Konzern weist die Vorwürfe zurück.

Die Beteiligung Huaweis am Aufbau des 5G-Netzes ist unter anderem auch in Deutschland umstritten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich gegen einen Ausschluss des Konzerns ausgesprochen und plädiert für scharfe Sicherheitskriterien, die für alle Ausrüster gelten sollen. In Australien, Neuseeland und Taiwan haben die Regierungen verboten, Huawei am Netzaufbau zu beteiligen.