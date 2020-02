Die USA lenken im Streit mit der EU um verbotene Beihilfen an die Flugzeugindustrie ein. Der US-Bundesstaat Washington brachte ein Gesetz auf den Weg, um Steuernachlässe an Konzerne wie Boeing abzuschaffen. Die Welthandelsorganisation WTO hatte diese Vergünstigungen zuvor als illegal eingestuft.

Mit dem Schritt wollen die Amerikaner eine Eskalation im Handelsstreit mit der Europäischen Union verhindern, der schon rund 15 Jahre andauert. Beide Seiten beschuldigen sich, ihre jeweils wichtigsten Luftfahrtkonzerne Airbus und Boeing mit unzulässigen Subventionen wettbewerbsfähiger zu machen.



Schiedsrichter der WTO vermitteln in dem Streit. Sie hatten den USA in Reaktion auf Subventionsverstöße der EU erlaubt, zusätzliche Zölle im Wert von insgesamt 7,5 Milliarden Dollar auf europäische Waren aufzuschlagen. Französische Winzer und deutsche Autobauer fürchten nun um ihr Auslandsgeschäft. In den nächsten Monaten dürfte die WTO bekanntgeben, inwieweit die EU wegen unerlaubter US-Subventionen an Boeing ihrerseits Zölle erhöhen darf.



Auch Airbus und die EU sollen sich an Regeln halten

"Wir müssen handeln und die WTO-Sache angehen, um Vergeltungszölle der EU zu vermeiden, die nicht nur unserer Luftfahrtindustrie schaden, sondern anderen wichtigen Exporten", sagte Washingtons Gouverneur Jay Inslee.



Boeing begrüßte das Gesetz, für das sich das Unternehmen selbst eingesetzt habe. Der Schritt beende auf Seiten der Amerikaner die einzige verbliebene staatliche Beihilfe, welche die WTO-Schlichter für regelwidrig hielten. Die Gesetzgebung zeige den Einsatz Washingtons - und der USA - für fairen und regelbasierten Handel im Einklang mit den WTO-Vorschriften. Im Gegensatz dazu blieben Milliarden an illegalen Staatshilfen für Airbus bestehen. Nun sei es an der Zeit für Airbus und die EU, sich auch endlich an die Regeln zu halten.



Erst Mitte Februar hatte die US-Regierung angekündigt, die Zölle auf europäische Flugzeuge zu erhöhen. Die EU hatte zuvor Zölle auf amerikanische Jeans und Motorräder erhöht.