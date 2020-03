Professor Andreas Meier-Hellmann ist seit 2018 der medizinische Geschäftsführer von Helios und leitet dort den Corona-Krisenstab. Mit rund 110.000 Mitarbeitern und 86 Kliniken allein in Deutschland gehört Helios zu den größten privaten Krankenhausbetreibern Europas. Der Gesamtumsatz lag im vergangenen Jahr bei 9,2 Milliarden Euro.



ZEIT ONLINE: Herr Meier-Hellmann, auf einer Skala von eins bis zehn, wie panisch sind Sie wenn Sie an die Bedrohung durch die Corona-Pandemie denken?

Andreas Meier-Hellmann: Ohne zu kokettieren: Als Privatperson, auch als Mediziner, bin ich null panisch, weil bereits klar ist, was passieren muss. 70 Prozent der Bevölkerung werden sich mit dem Virus auseinandersetzen müssen. Das hört sich viel an, ist aber grundsätzlich kein großes Drama: Nüchtern betrachtet ist Corona ein Keim, der mit hoher Wahrscheinlichkeit kaum dramatischer ist als ein schwerer Grippekeim. Der Unterschied besteht darin: Er ist ansteckender und trifft zudem auf ein Land, in dem noch keiner immun und keiner geimpft ist.



ZEIT ONLINE: Aber ist Letzteres nicht genau der Unterschied, der die vielen Ängste rechtfertigt? Noch dazu wachsen die Zahlen der Infizierten derzeit exponentiell. Wenn das so weitergeht und man davon ausgeht, dass bis zu 20 Prozent der Infizierten eine Intensivversorgung brauchen könnten, wird das Gesundheitssystem doch notgedrungen an seine Grenzen geraten.

Andreas Meier-Hellmann: Seit 2018 Geschäftsführer Medizin von Helios und gegenwärtig Leiter des Corona-Krisenstabs © Thomas Oberländer/​Helios Kliniken

Meier-Hellmann: Aber die Zahlen sind doch ganz anders. Wir dürfen davon ausgehen, dass 90 Prozent der Infizierten nur leichte Symptome haben werden. Von den restlichen Infizierten müssen einige intensivmedizinisch behandelt werden. Die Zahlen hierzu sind aber sehr unterschiedlich. Ich gehe davon aus, dass man mit circa einem Drittel rechnen muss. Mit der Strategie in Deutschland, die Ausbreitung der Infektion zu verlangsamen, um eben nicht zu schnell zu viele stark erkrankte Menschen zu haben, sollten wir zuversichtlich sein, dieser Herausforderung auch gerecht zu werden.

ZEIT ONLINE: Als Privatperson sind Sie also entspannt. Und beruflich, als Leiter des Corona-Krisenstabs der Helios-Kliniken? Wie stark unter Druck fühlen Sie sich da auf besagter Skala von 1 bis 10?

Meier-Hellmann: Da würde ich mich bei zehn einordnen. Meine Sorgen sind da aber nicht in erster Linie medizinisch begründet. Viel mehr Probleme bereiten uns Dinge, mit denen man bei der theoretischen Vorbereitung auf eine Pandemie gar nicht gerechnet hat.

In Ausnahmesituationen wie diesen ist jedes Land Egoist, und das ist auch nachvollziehbar.

ZEIT ONLINE: Und die wären?

Meier-Hellmann: Zum Beispiel, dass Menschen auf einmal anfangen, Desinfektionsmittel oder Schutzkleidung von den Stationen zu stehlen. Heute wissen wir, dass wir die Lager nicht unbeaufsichtigt lassen dürfen. Jetzt müssen wir nicht nur die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen treffen, sondern auch beim Einkauf nachjustieren. Und das kostet Zeit und Kraft.

ZEIT ONLINE: Aber die Ressourcen sind ja nicht unendlich – zumal EU-Länder, inklusive Deutschland, schon Ausfuhrstopps für bestimmte medizinische Artikel verhängt haben.

Meier-Hellmann: Klar, zum Beispiel für Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken, da ist jedes Land Egoist und das ist in einer Ausnahmesituation wie dieser auch nachvollziehbar. Natürlich wird die Beschaffung immer schwieriger, je mehr Menschen erkranken. Momentan sieht es aber so aus, als ob wir nirgendwo einen ernst zu nehmenden Engpass zu erwarten haben. Und natürlich versuchen wir vorzubauen: Wo wir perspektivisch geplant hatten, zum Beispiel Beatmungsgeräte anzuschaffen, ziehen wir die Lieferung sicherheitshalber schon mal vor.

ZEIT ONLINE: Was allerdings voraussetzt, dass es auch genug medizinisches Personal gibt, um die zu bedienen.

Meier-Hellmann: Richtig. Was mich tatsächlich viel mehr beschäftigt als zu erwartende Engpässe bei der technischen Ausstattung, sind die bei den Mitarbeitern. Auch hier haben wir es leider zum Teil mit Problemen zu tun, die vermeidbar wären.



ZEIT ONLINE: Welche zum Beispiel?

Meier-Hellmann: Etwa mit nicht nachvollziehbaren Auflagen seitens der Behörden. In Niedersachsen oder Thüringen beispielswerde werden alle Klinikmitarbeiter, die irgendwo in Italien Urlaub gemacht haben, pauschal zwei Wochen in Quarantäne geschickt. Selbst bei einem Menschen, der in Italien lebt, liegt das Risiko, dass er mit dem Virus infiziert ist, aber derzeit nur bei circa 1:6000. Trotzdem müssen wir nun mit einzelnen Gesundheitsämtern Ausnahmegenehmigungen diskutieren. Das kostet viel Kraft – und das, obwohl wir diese Leute so dringend brauchen.

ZEIT ONLINE: Wie erklären Sie sich solche Auflagen – zumal die Vorgehensweisen der Behörden ja offensichtlich überall unterschiedlich sind?

Meier-Hellmann: Mancherorts agieren Menschen, die Angst haben in einer Ausnahmesituation wie dieser, die so viele Unbekannte bereithält, Verantwortung zu übernehmen. Dann werden teils unvernünftige Entscheidungen getroffen, die von dem Wunsch getrieben sind, dass man am Ende keine Fehlentscheidung nachweisen kann. Das ist menschlich vielleicht nachvollziehbar, aber gerade wenn die Lage noch schwieriger wird, nicht zu verantworten.



Auch das uneinheitliche Vorgehen der Behörden halte ich für sehr problematisch, das verunsichert die Leute zusätzlich. Wie soll man es vermitteln, dass an manchen Orten alle Heimkehrer aus Krisengebieten in Quarantäne müssen und an anderen nicht? Natürlich weiß keiner, was wirklich geboten ist in der gegenwärtigen Lage und vielleicht sagen wir in drei Monaten, dass manche Maßnahmen übertrieben waren. Das ist aber einerlei, was wir brauchen, ist ein klares Set an Vorgaben.