Etwa ein Jahr nach dem zweiten Absturz einer Boeing 737 Max binnen weniger Monate hat ein Untersuchungsausschuss des US-Kongresses schwere Vorwürfe gegen den Flugzeughersteller und die Luftfahrtaufsicht FAA erhoben. Die Überprüfung der 737 Max sei "in grober Weise unzureichend" gewesen, heißt es in dem vorläufigen Untersuchungsbericht des Ausschusses. Die FAA habe ihre Pflicht bei der Erkennung entscheidender Sicherheitsprobleme im Rahmen der Zertifizierung des Flugzeugs nicht erfüllt.

Die 737 Max sei demnach bereits in ihrer Entwicklung durch technische Fehler und einen Mangel an Transparenz gegenüber Aufsehern und Kunden "ruiniert" gewesen. Zudem heißt es in dem Bericht, Boeing habe Informationen zum Betrieb des Flugzeugs verschleiert. Das Unternehmen teilte auf Anfrage mit, umfassend bei der Untersuchung kooperiert zu haben und die Ergebnisse prüfen zu wollen.

Boeings 737 Max war Mitte März 2019 nach zwei Abstürzen mit insgesamt 346 Toten weltweit mit Flugverboten belegt worden. Ob und wann sie wieder abheben darf, entscheiden die Aufsichtsbehörden. Als entscheidende Ursache der Unglücke gilt eine fehlerhafte Steuerungsautomatik der Flugzeuge.

Dem Konzern wird vorgeworfen, die 737 Max im Wettbewerb mit dem europäischen Rivalen Airbus überstürzt auf den Markt gebracht und deren Sicherheit vernachlässigt zu haben. Boeing streitet dies ab, hat aber Fehler und Pannen eingeräumt. Im Februar wurde bekannt, dass bei Wartungsarbeiten in den Treibstofftanks einiger Maschinen Fremdkörper gefunden worden waren.