Das Coronavirus hat katastrophale Auswirkungen auf die italienische Wirtschaft – und trifft auch jene Unternehmen hart, die bislang die Aushängeschilder des Landes waren, die der Mode- und Luxusindustrie. Jean-Christophe Babin ist Chef von Bulgari, bekannt für Uhren, Parfüms und Juwelen, infolge der Pandemie musste er weltweit viele Verkaufsstellen schließen.



ZEIT ONLINE: Herr Babin, rufe ich Sie gerade im Homeoffice an?



Jean-Christophe Babin: Nein, ich bin am Flughafen London Heathrow und warte auf einen Flug in die Schweiz. Ich bin hier fast allein. Es ist ein Gefühl, als wäre die Welt angehalten worden.



ZEIT ONLINE: Wie schützen Sie sich?

Babin: Ich spreche gerade durch eine FFP2-Maske zu Ihnen. Außerdem wasche ich mir oft die Hände und achte darauf, niemandem zu nahezukommen. Aber das ist nicht schwer, denn wie gesagt: Hier ist kaum jemand. Alles ist geschlossen, man kann nicht einmal einen Kaffee trinken.



ZEIT ONLINE: Sie haben einmal gesagt, Sie hätten Mitte Januar zum ersten Mal von Corona erfahren, wie hat sich seitdem Ihr Leben geändert?

Jean-Christophe Babin © David Atlan

Jean-Christophe Babin Der 1959 in Paris geborene Manager hatte führende Positionen unter anderem bei Procter & Gamble, der Boston Consulting Group und Henkel inne, bevor er im Jahr 2000 in die Luxusindustrie wechselte. Seit 2013 ist der heute 60-Jährige CEO des italienischen Luxusherstellers Bulgari.

Babin: Wir sind überrascht worden. Wir hatten ja schon Erfahrungen mit dem Sars- und dem Mers-Virus gemacht und damit gerechnet, dass es sich in China ausbreiten würde. Wir hätten aber nicht gedacht, dass zwei Monate später fast die ganze Welt im Shutdown ist – und dass sich gleichzeitig in China die Zeichen mehren, dass dort die Krise überwunden ist. Wir hatten angenommen, dass das Virus sich zunächst in Asien weiter ausbreiten würde. Nun scheint die neue Realität zu sein, dass Europa und Amerika die am stärksten infizierten Kontinente sein werden.



ZEIT ONLINE: Wie haben Sie reagiert?



Babin: Als Erstes haben wir versucht, die eigenen Leute zu schützen. Wir haben zuerst unsere Läden in China mit Atemschutzmasken und Einmalhandschuhen versorgt, solange es die noch gab. Dann haben wir überall auf der Welt Geschäfte geschlossen und unsere Pläne angepasst. Wir investieren jetzt noch stärker in E-Commerce.



ZEIT ONLINE: Bulgari ist für Juwelen und Düfte bekannt. Nun haben Sie, wie etliche andere Unternehmen, begonnen, Desinfektionsmittel zu produzieren und dem Zivilschutz kostenlos zur Verfügung zu stellen.



Babin: Ja, wir haben der italienischen Regierung mehrere Zehntausend Handflaschen mit Desinfektionsgel übergeben, die wir in unserem Werk in Lodi, südöstlich von Mailand, hergestellt haben.



Bulgari wurde 1884 in Rom als Juwelier gegründet. Das Luxusunternehmen produziert vor allem Schmuck und Uhren, aber auch Düfte, Lederwaren und Accessoires, die in rund 300 Geschäften verkauft werden. Bulgari beschäftigt weltweit 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit 2011 ist Bulgari Teil von LVMH, des weltweit größten Luxuskonzerns mit Sitz in Paris und einem Umsatz von 48 Milliarden Euro (2019).

ZEIT ONLINE: Hat ein Luxuswarenhersteller denn überhaupt die Kapazitäten, um wirklich große Mengen an Medizinprodukten herzustellen?

Babin: Selbstverständlich. Wir stellen normalerweise Millionen von Parfümflaschen her. Die Produktionslinie, in der wir Alkohol verarbeiten, konnte innerhalb von einer Woche umgebaut werden. Wir werden in den nächsten zwei Monaten mehrere Hunderttausend Flaschen produzieren. Wir können ja zurzeit keine Düfte verkaufen, weil weltweit die Geschäfte zu sind. Wir standen also vor der Wahl, unser Werk in Lodi zu schließen oder für etwas anderes zu verwenden. Und Desinfektionsgel für medizinisches Personal gibt es im ganzen Land nicht mehr, es ist überall ausverkauft.



Das hat nichts mit PR zu tun, sondern mit Solidarität.

ZEIT ONLINE: Man könnte das auch für eine PR-Aktion halten.

Babin: Das hat nichts mit PR zu tun, sondern mit Solidarität. Es ist aber auch für uns besser, wenn unsere Leute arbeiten und etwas Sinnvolles tun, als wenn wir sie freistellen müssen. Ich glaube, unsere Angestellten finden es auch besser, zu arbeiten, als mit reduzierten Bezügen zu Hause zu sitzen. Sie sind auch stolz darauf. Sie wollen helfen, das Virus zu bekämpfen. Desinfektionsmittel werden dringend benötigt. Ich finde, jede Fabrik, die in dieser Lage helfen kann, sollte es auch tun. Wir verlieren dabei natürlich Geld, aber es gehört zu unserem Selbstverständnis, dass wir uns in Notzeiten wie verantwortungsvolle Bürger verhalten. Deswegen haben wir darüber hinaus auch medizinisches Gerät zu Erforschung des Virus gespendet.



ZEIT ONLINE: Ihre Parfümproduktion ist in Lodi, eine Stadt, die stark betroffen ist vom Virus. Was hören Sie von dort?



Babin: Zum Glück haben wir noch niemanden in unserem Werk, der mit Corona infiziert ist. Weltweit gibt es nur sieben Corona-Fälle in unserem Unternehmen – bei 5.000 Mitarbeitern.



ZEIT ONLINE: Wissen Sie schon, wie stark Ihr Unternehmen von den wirtschaftlichen Folgen der Krise betroffen sein wird?

Babin: Das ist nicht abzusehen. In China hat sich für uns die Lage innerhalb von acht Wochen wieder nahezu normalisiert. Die Verluste waren sehr groß, aber nur über einen kurzen Zeitraum. Wenn sich das in Europa und den USA so wiederholen würde, wäre das wohl der glimpflichste Ausgang.



ZEIT ONLINE: Ist denn das Geschehen in China vergleichbar mit Europa?

Babin: Die Entwicklung in China war eher soft im Vergleich zu Europa: Das Virus verbreitete sich nur in einer Region und es musste nicht eine ganze Nation dichtgemacht werden. Hier in Europa aber erleben wir gerade, dass ein ganzer Kontinent lahmgelegt wird. Große Unternehmen können das aushalten. Bulgari selbst ist ja Teil der LVMH-Gruppe. Aber auf kleinere Firmen mit weniger Reserven übt das einen großen Druck aus.