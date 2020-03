Michael Maas klingt einigermaßen gefasst, nüchtern geradezu, dabei ist am vergangenen Dienstag etwas passiert, das in den hundert Jahren, die sein Unternehmen existiert, bisher noch nie geschah. Maas muss sein Modekaufhaus schließen, auf unabsehbare Zeit wegen einer Pandemie. "Wir haben eine enge, fast familiäre Bindung zu vielen Mitarbeitern, die seit Jahrzehnten dabei sind", sagt der Geschäftsführer am Telefon. "Sie sind jetzt sehr emotional und in großer Sorge, wie es weitergeht."

Maas leitet in der niedersächsischen Gemeinde Bassum ein Geschäft, wie es in deutschen Fußgängerzonen nicht mehr allzu viele gibt. Ein inhabergeführter Bekleidungshandel, der den großen Ketten wie H&M und Zara und dem wachsenden Onlinemarkt trotzt. Rund 50 Menschen beschäftigt er, erst vor wenigen Jahren hat Maas groß in die Einrichtung des Hauses investiert. Die Umsätze hätten bisher auch gestimmt. Am Montag aber verkündete die Bundesregierung, dass außer dem Lebensmittelhandel und Apotheken beinahe alle Geschäfte in Deutschland wegen der Viruskrise schließen müssen.

Was geschieht jetzt mit dem Einzelhandel in Deutschland? Klar, die Supermärkte bleiben offen, aber nicht nur Modehändler wie Maas blicken in einen Abgrund. Der Elektronikhandel, Möbel- und Einrichtungshäuser, Fachmärkte für Spielzeuge, Bücher, Fahrräder, Sportartikel, eben der gesamte Bereich non-food, wie es im Branchenslang heißt, ist vorerst geschlossen. Ihnen bleibt nur noch ein Vertriebskanal: der Onlinehandel. Doch vor allem die kleinen und mittelständischen Betriebe haben sich auf dieses Feld bislang nur zaghaft vorgetraut, und selbst wenn sie es doch getan haben, wie Michael Maas, dann reichen die Umsätze dort bei Weitem momentan nicht aus, um die Kosten des gesamten Unternehmens zu decken.

"Umsatz verdoppelt und nahezu verdreifacht"



Und dennoch bietet der Verkauf über das Internet dem deutschen Einzelhandel in dieser Lage die einzige Chance, noch Ware an die Kunden zu bringen. Will man nicht allein auf die großen Namen wie Amazon oder Zalando setzen, wird es schwierig. Allerdings haben sich in manchen Regionen Deutschlands schon seit einigen Jahren lokale Anbieter etabliert, die den örtlichen Einzelhandel mit den Kunden über das Internet verbinden. Sie haben jetzt die Möglichkeit zu zeigen, was sie leisten können. "Unsere Umsätze haben sich in der Krise verdoppelt und nahezu verdreifacht", sagt Patrick Schulte, der im nordrhein-westfälischen Siegen seit 2016 den Onlinemarktplatz Lozuka betreibt. Die drei Lieferwagen, die das Unternehmen habe, reichten nicht mehr aus.

Dabei stützt sein Unternehmen jetzt auch die örtlichen Lebensmittelläden wie Metzgereien, Reformhäuser oder landwirtschaftliche Erzeuger, die zwar geöffnet bleiben dürfen, an denen die Hamsterkäufe aber vorbeigehen. "Die Leute versuchen momentan ihren Aufenthalt im öffentlichen Raum aufs Geringste zu beschränken. Ein schneller Großeinkauf im Supermarkt oder Discounter und alles muss mit", sagt Schulte. Auf seiner Plattform hingegen wählten die Kunden weiterhin bei ihrem Feinkostladen oder der Metzgerei aus und bezahlten online. Die Fahrerinnen und Fahrer von Lozuka holen die Waren dann bei den Geschäften ab und liefern sie an die Kunden aus.

Schulte möchte in der Coronakrise nun die IT-Plattform seines Marktplatzes auch anderen ländlichen Regionen anbieten, als kostenloses Notfallkonzept, vor allem, wenn zunehmend Menschen in Quarantäne müssen und nicht selbst einkaufen können. "Wir können dazu in 24 Stunden die Infrastruktur online freischalten", sagt der Unternehmer. Notwendig sei aber, dass vor Ort ein Lieferservice zur Verfügung gestellt werde. "Das kann zum Beispiel ein lokaler Logistiker oder ein Taxiunternehmen sein", sagt Schulte. Auf diese Weise ließen sich vor allem Menschen versorgen, die auf sich allein gestellt sind oder nicht selbst Auto fahren könnten.

Was in Siegen auf lokaler Ebene geschieht, passiert längst auch überregional beim weltweit größten Onlinehändler Amazon. "Wir sehen einen immensen Anstieg der Nachfrage", sagt Dave Clark, Vizepräsident des US-Unternehmens. Das bedeute, dass man jetzt auch mehr Arbeitskräfte benötige – beispiellos für diese Jahreszeit. In den USA sollen 100.000 neue Voll- und Teilzeitstellen geschaffen werden. Und in Deutschland? "Amazon hat hier bereits vor längerer Zeit Investitionen und neue Arbeitsplätze für zwei weitere Logistikzentren angekündigt", teilt das Unternehmen auf Anfrage mit. Dieses Jahr sollen die neuen Lager ans Netz gehen.