Zwei junge Männer im Blaumann blicken in die Kamera. Hinter ihnen blinken Bildschirme in einem Kontrollraum. "Wir begeben uns für euch in Quarantäne", sagt einer der Männer. Der andere sagt: "Ich hoffe, dass wir die Krise irgendwie alle gemeinsam schnell bewältigen und dass das nie wieder vorkommt danach."



Nächster Film: Die Kamera zoomt durch Räume, die jetzt Teil der Isolierstation sind. Eng an eng stehen Notfallbetten. Es gibt einen Aufenthaltsraum mit Sofas, Fitnessgeräten, eine Reihe mit schmalen Spinden.



Die beiden Videos hat der Energieversorger Wien Energie vor wenigen Tagen veröffentlicht. Sie zeigen kein fiktives Katastrophenszenario, sondern die Sicherheitsmaßnahmen des Unternehmens in Zeiten der Corona-Krise.



Anfang vergangener Woche hat der Energieversorger 53 seiner Mitarbeiter in freiwillige Isolation geschickt – in den Kraftwerken selbst. Das Unternehmen hat dort Wohncontainer aufgestellt, Besprechungszimmer zu Schlafsälen umgebaut, eine Küche und Waschmaschinen installiert, eine zusätzliche Kraftwerkssteuerung aufgebaut. Psychologen betreuen die Mitarbeiter in der Isolation. "Den abgeschotteten Mitarbeitern kommt eine besondere Bedeutung zu", teilt das Unternehmen mit. "Sie sind die Garantie für den sicheren Betrieb aller Kraftwerke und Müllverbrennungsanlagen, auch wenn es zu einer größeren Infizierung kommen sollte."



Sechs Stunden Arbeit, 18 Stunden Pause

Auch in Deutschland haben die Energieversorger ihre Pandemie-Pläne aktiviert. Die Energieversorgung zählt zur kritischen Infrastruktur, die im Falle einer Pandemie besonders geschützt werden muss. "Die Branche hat im Rahmen ihres Krisen- und Notfallmanagements Prozesse aufgesetzt, die auch im Fall der Corona-Pandemie greifen", sagt Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft.



Ein entscheidender Faktor ist, dass die Spezialisten in den Unternehmen einsatzfähig bleiben – und gesund. "Gerade für sensible Arbeitsbereiche, wie zum Beispiel Leitstellen und Kraftwerkswarten können die Pandemiepläne auch vorsorgliche Maßnahmen für eine betriebliche Quarantäne vorsehen", sagt Andreae. Heißt: Auch in Deutschland sind Kasernierungen von Mitarbeitern im Krisenfall möglich. Ob sie umgesetzt werden, entscheiden die Versorger selbst.

Die Stadtwerke Bamberg haben sich dafür entschieden. Seit vergangenen Montag sind vier freiwillige Mitarbeiter der Leitwarte in Quarantäne. Sie schlafen jetzt im Besprechungsraum. "Wir haben dafür keinen konkreten Anlass", sagt Stadtwerke-Sprecher Jan Giersberg. "Ministerpräsident Söder hat den Katastrophenfall ausgerufen. Wir wollen nun zum Schutz der Energieversorgung diese zusätzliche Sicherheitsmaßnahme ziehen."



Die Mitarbeiter in Bamberg arbeiten im Schichtbetrieb: sechs Stunden Arbeit in der Leitwarte, 18 Stunden Pause für Freizeit und Schlaf. Das Ganze maximal acht Tage am Stück, danach sind vier Tage Heimaturlaub vorgesehen. Damit die Mitarbeiter keinen Lagerkoller bekommen, werden die Teams durchgewechselt, nachdem sie erneut auf Corona getestet worden sind.

Auch andere deutsche Energieversorger bereiten die Quarantäne von Mitarbeitern vor. Der Essener Energiekonzern E.on hat in der Nähe der Netzleitstellen Unterkünfte eingerichtet, in denen Mitarbeiter auch für längere Zeit unterkommen können. E.on-Chef Johannes Teyssen sprach vergangene Woche bei der Bilanz-Pressekonferenz offen über die Pläne: "Wir sind dazu übergegangen, Gruppen von systemkritisch notwendigen Mitarbeitern sogar unter kasernierungsartigen Lösungen leben und arbeiten zu lassen. Das ist eine Zumutung. Sie ist erforderlich."