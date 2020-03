Nach Volkswagen und Daimler schließen auch die Autobauer BMW und Toyota wegen der Coronavirus-Pandemie bis auf Weiteres ihre Werke. Bei BMW stehen bis voraussichtlich 19. April alle Bänder in Europa und Südafrika still. "Ab heute fahren wir unsere europäischen Automobilwerke und das Werk Rosslyn in Südafrika herunter", teilte Konzernchef Oliver Zipse bei der Bilanzpressekonferenz des Konzerns in München mit.



Damit verliert das Unternehmen etwa die Hälfte seiner Produktionskapazität. Bereits am Dienstag hatten Volkswagen und Daimler mehrwöchige Produktionsstopps verkündet. Die VW-Tochter Audi fährt Werke im In- und Ausland bis Ende dieser Woche schrittweise komplett herunter.

BMW erwartet, dass das Geschäftsergebnis wegen der Maßnahmen deutlich geringer ausfallen wird. Im Vorjahr hatte der Autobilhersteller 7,1 Milliarden Euro vor Steuern erwirtschaftet. Für die Beschäftigten bedeutet die nun anstehene Produktionspause Kurzarbeit. Das Unternehmen will aber die Zahl der Beschäftigten auch 2020 "auf dem Niveau des Vorjahres" halten, hieß es.

Und auch Toyota hat sich dazu entschieden, seine Produktion in ganz Europa zunächst auszusetzen. Angesichts der rasanten Ausbreitung der Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen der Behörden zu deren Eindämmung seien die Absatzaussichten ungewiss, teilte die Europazentrale des japanischen Automobilkonzerns in Brüssel mit. Toyota will die Fertigung in seinen Fahrzeug- und Motorenwerken schrittweise herunterfahren. Betroffen seien Standorte in Frankreich, Großbritannien, Polen, der Tschechischen Republik und der Türkei.



Probleme bei der Teileversorgung

Als Begründung für den Schritt wurden von Toyota auch Probleme bei der Teileversorgung für die Fabriken genannt sowie die zunehmenden Problemen in der Logistik. Die Versorgung mit Ersatzteilen für Kundenfahrzeuge solle aber aufrechterhalten bleiben. Ebenso würden Arbeiten fortgeführt, die für einen reibungslosen Neustart der Produktionsbänder und die künftige Tätigkeit der Werke wichtig seien. Neue Fahrzeugprojekte würden mit dem notwendigen Personal ebenfalls weitergeführt.

Betroffen von der Schließung ist auch das Gemeinschaftswerk von Toyota und der französischen PSA-Gruppe im tschechischen Kolin bei Prag. Es wird bereits am Mittwochabend geschlossen. In Kolin arbeiten mehr als 2.000 Beschäftigte. Produziert werden hier drei Kleinstwagen-Modelle, die normalerweise täglich zu Hunderten vom Fließband laufen – Toyota Aygo, Peugeot 107 und Citroën C1.

Ein Datum, wann die Produktion wieder anlaufen soll, wurde nicht genannt. Man werde die weitere Entwicklung nicht nur in Tschechien, sondern auch in Europa und der Welt weiter verfolgen, teilte das Unternehmen mit.