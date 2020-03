In Deutschland sind 2019 mehr Firmen gegründet worden als im Jahr zuvor. Dies teilte das Statistische Bundesamt mit. Demnach stieg die Zahl der Neugründungen – gemessen am Vorjahr – um 1,5 Prozent auf 55.600. Insgesamt stieg die Zahl der Gewerbeanmeldungen im Jahresvergleich leicht um 0,6 Prozent auf rund 672.600. Dazu zählen neben Neugründungen auch Betriebsübernahmen, Umwandlungen und Zuzüge aus anderen Meldebezirken.

Zugenommen haben demnach vor allem Unternehmen, die von den Gründerinnen und Gründern neben ihrem Hauptberuf geführt werden. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten die Statistiker in Wiesbaden hier ein Plus von 5,3 Prozent. Insgesamt gehören nun 264.000 angemeldete Firmen in dieses Segment.

Dem gegenüber steht eine sinkende Zahl neu gegründeter Klein- und mittelständiger Unternehmen und Betrieben mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung.



Dies hatte sich in den vergangenen Jahren schon angedeutet. Als ein wichtiger Grund dafür gilt Experten die niedrige Arbeitslosigkeit in Deutschland. So sehen sich weniger Menschen gezwungen, mangels Jobs ein Unternehmen zu gründen.

Die nun vorgelegten Zahlen zeigen, dass viele Bürgerinnen und Bürger die Selbstständigkeit als Haupteinnahmequelle weiter scheuen. Als Möglichkeit zum Nebenverdienst sind eigene Unternehmen aber willkommen.