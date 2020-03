In Deutschland könnten in den kommenden zehn Jahren sehr viele Läden und Geschäfte schließen müssen. Zu dieser Einschätzung kommt das Kölner Institut für Handelsforschung (IFH) in einer neuen Studie. Demnach werde sich die Zahl der Unternehmen im stationären Einzelhandel bis zum Jahr 2030 um bis zu 64.000 verringern – mehr als ein Viertel der bundesweit rund 226.000 gemeldeten Einzelhandelsunternehmen.

Als Hauptgrund für den Niedergang nennen die Forscher veränderte Kaufgewohnheiten, allen voran den wachsenden Trend zum Onlineshopping. Auch deshalb gehören vor allem die Modebranche, der Buchhandel und die Spielwarenläden, aber auch der Handel mit Wohnaccessoires zu den Verlierern im Markt.

Mit der Coronavirus-Pandemie habe das Ladensterben nur bedingt zu tun, sagt IFH-Geschäftsführer Boris Hedde. Allerdings dürfte das Virus das Schrumpfen der Branche noch beschleunigen: "Die Coronavirus-Krise könnte dafür sorgen, dass die Entwicklung nun im Zeitraffer abläuft."



Um die Entwicklung des Einzelhandels bis 2030 zu prognostizieren, entwarfen die Handelsexperten vier mögliche Szenarien. Sie testeten unter anderem, wie sich die Branche verändern könnte – je nach Kaufbereitschaft der Kunden und Bedeutung des Onlinehandels. Doch das Gesamtergebnis bleibt besorgniserregend: "Egal, welches Szenario am Ende zutrifft, viele stationäre Händler werden in den nächsten Jahren aufgeben müssen", sagt Hedde. Im besten Fall, bei ausgabefreudigen und erlebnishungrigen Verbrauchern, sei immer noch mit einem Aus für 26.000 Unternehmen zu rechnen.