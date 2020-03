Siegfried Schwung kann sich noch sehr gut an den Tag erinnern, als der Vorstandsvorsitzende des Roboterbauers Kuka ihn zu sich bat. Es tue ihm sehr leid, habe Peter Mohnen gesagt, aber er könne dem Druck nicht mehr Stand halten. Schwung, einer der Letzten bei Kuka, die auf die Unabhängigkeit des Managements gegenüber dem neuen Eigner gepocht hatten, musste gehen. Ein Jahr ist das nun her – und Schwungs Kampf für Kukas wirtschaftliche Freiheit verloren.

2016 war der chinesische Hausgerätehersteller Midea bei dem Augsburger Roboterbauer eingestiegen, hatte seine Anteile von 10 auf schließlich 94,6 Prozent der Aktien erhöht, nicht ohne dem deutschen Mittelständler zahlreiche Zugeständnisse zu machen. Sowohl die Politik als auch einige namhafte Kunden aus der Autoindustrie hatten zuvor große Bedenken geäußert, sich um deutsche Firmendaten und hiesige Industriekultur gesorgt.

Die Käufer garantierten damals nicht nur die Unabhängigkeit des Managements, sondern auch, dass sie keinen Einblick in die Kundendaten der Augsburger nehmen würden. Sie sagten Investitionen in Kukas Forschung an den deutschen Standorten zu und den Erhalt der Arbeitsplätze bis 2023. Für Kuka besonders wichtig und ein Hauptargument für die Übernahme: Midea verpflichtete sich, Kuka bei der Ausweitung seines Geschäfts in China zu unterstützen.

Die weiteren Ziele: Binnen weniger Jahre sollte der Umsatz in China von 450 Millionen auf eine Milliarde Euro klettern. "Wir glauben", versprach Midea-Chef Hongbo Fang damals, "dass die Robotik eine ähnliche Entwicklung wie das Computergeschäft nehmen könnte." Auch Computer seien einst als exklusive, große Apparate für Geschäftskunden an den Start gegangen – und dann als Smartphones in die Jackentaschen von jedermann eingezogen.

Angesichts dieses Katalogs gab das Bundeswirtschaftsministerium schließlich grünes Licht und nickte die Übernahme ab.

Wechsel im Führungsteam

Keine vier Jahre später zeigt sich, dass das wohl etwas voreilig war. Nicht nur gilt Kuka inzwischen so manchem als Sündenfall in Sachen Know-how-Transfer Richtung China. Die vollmundigen Versprechen wurden offenbar auch nie eingelöst. Mit Kuka geht es seit der Übernahme durch Midea bergab. Zahlreiche Manager verließen die Firma. Gerade erst hat der neue Technik-Vorstand Peter Hofmann hingeworfen – nach nur dreieinhalb Monaten.

Der Traum, bis 2019 mindestens 4,5 Milliarden Euro Umsatz und mehr als 7,5 Prozent Marge zu erreichen, blieb ein Traum. Nach drei Gewinnwarnungen seit Oktober 2018 geht Kuka nur noch von 3,2 Milliarden Euro für 2019 aus. Davon soll lediglich etwas mehr als ein Prozent als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen hängen geblieben sein. Ende März werden die Zahlen bekannt gegeben.

Es ist zweifelhaft, dass sich das 4,5 Milliarden Euro teure Investment für die chinesischen Käufer rentiert. Midea hat Aktien für 115 Euro je Stück gekauft – Aktien, die heute weniger als 30 Euro wert sind. Auch blieben sicher geglaubte Aufträge aus: weltweit und vor allem im Hoffnungsmarkt China, wo die Bestellungen im ersten Halbjahr 2019 um die Hälfte einbrachen, im dritten Quartal nur noch 55,9 Millionen Euro umfassten.

Offiziell führt das Management die Probleme auf die lahmende Konjunktur, den Handelskonflikt zwischen China und den USA zurück und auf die Restrukturierung eines Geschäftsbereichs.

Doch das dürfte nur ein Teil der Wahrheit sein. Insider nennen auch interne Gründe für die schwachen Zahlen. Seit Firmenchef Till Reuter, der sich für die Unabhängigkeit Kukas verbürgt hatte, im Dezember 2018 vorzeitig seinen bis 2022 gültigen Vertrag beenden musste, sei so mancher Kunde noch misstrauischer geworden, heißt es in Augsburg. Schließlich sammelt ein Roboter, etwa in einem Autowerk, jede Menge sensibler Produktionsdaten. Die Sorge, dass diese an die chinesischen Investoren weitergereicht werden könnten, habe bei den Kunden eher zu- als abgenommen.